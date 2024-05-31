ABD: Kuzey Kore'ye ait füzelerin parçaları Ukrayna'da tespit edildi

DIA'nın resmi internet sitesinden, "Kuzey Kore, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını etkinleştiriyor" başlıklı rapor yayımlandı.





DIA uzmanlarınca, ocakta Ukrayna'nın Kharkiv bölgesinden analiz edilen görüntülere göre, buraya isabet eden patlayıcının Kuzey Kore'ye ait kısa menzilli bir füze olduğu kaydedilen raporda, "Görüntülerin yan yana analizi, Ukrayna'daki füze enkazının, Kuzey Kore'nin balistik füzesine ait olduğunun neredeyse kesin olduğunu gösteriyor" ifadesi kullanıldı.

Raporda ayrıca Pyongyang ile Moskova arasında "gelişen ve güçlenen" ilişkiye işaret edilerek, "Pyongyang'ın süregelen yeni askeri yetenekler geliştirme çabaları, iki ülke arasında artan bağların bir sonucu olarak Rusya tarafından destekleniyor" ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu?

Başta ABD olmak üzere Batılı birçok ülke, Kuzey Kore ile Rusya arasında geçen yıl yapılan karşılıklı üst düzey ziyaretleri, askeri işbirliği ve silah alışverişi şeklinde yorumlanmış ve bu yönde birçok iddiada bulunmuştu.



