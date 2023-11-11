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Dünya

ABD medyasından bomba iddia: İsrail ve Hamas görüşmeleri başladı

Amerikan basını, ismini açıklamadıkları üst düzey yetkililere dayandırdıkları haberlerinde, işgal güçleri İsrail ile Hamas arasında 'rehinelerin serbest bırakılması' için müzakerelerin başladığını öne sürdü. CNN International ve NewYork Times rehineler için 2 farklı teklifin masada olduğunu öne sürdü.

13:48 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Terör devleti İsrail, Batılı ülkelerin desteğiyle her geçen saniye Filistin'de katliamlarına katliam ekliyor.

Ateşkes çağrılarının yanı sıra dünya çapındaki protesto ve boykotlara kulak tıkayan gözü dönmüş Netanyahu hükümeti, bir yanda da ülke içindeki öfkeyi bastırmaya çalışıyor.


ABD medyasından rehine iddiası. Müzakereler başladı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ateşkes konusunda sert bir tavır takınıp geri adım atmadığı konuşulurken bugün ABD medyasından dikkat çeken bir iddia geldi.

CNN International ve NewYork Times rehineler için İsrail ve Hamas arasında pazarlıkların başladığını ve 2 farklı teklifin masada olduğunu öne sürdü.


İki teklif masada

NewYorkTimes'ın ismi açıklanmayan ABD'li yetkililerden aldığı bilgilere göre, masadaki tekliflerden birinde çatışmalara kısa bir süre ara verilmesi karşılığında Hamas'ın İsrailli kadın ve çocukların aralarında bulunduğu 10 ila 20 sivil rehineyi serbest bırakması bekleniyor.

Gazete şartların yerine getirilmesi halinde sayının 100'e çıkabileceğini öne sürüyor.


  • Diğer teklifte ise, Hamas'ın tüm sivillerin serbest bırakılması karşılığında daha fazla insani yardım, hastaneler için yakıt ve İsrail hapishanelerindeki kadın ve çocukların serbest bırakılmasını istediğini yazan NYT, İsrailli yetkililerin tutukluları serbest bırakma konusunda kararsız olduğunu belirtti.

Hamas için öncelik kadın ve çocuklar

CNN International da çatışmalara bir süre ara verilmesini ön gören teklif kapsamında rehinelerin kademeli olarak serbest bırakılacağını, önceliğin kadın ve çocuklara verileceğini yazdı.

NYT, Hamas'lı yetkililerin askerlik yaşı gelmiş İsrailli erkekleri ve İsrail askerlerini yakın zamanda serbest bırakmaya niyetli olmadıklarını belirtti.


Arabulucu Katar

İsrail-Hamas arasındaki arabuluculuk rolünün Katar'ın üstlendiği ve görüşmelerde üst düzey ABD yetkililerin de yer aldığı belirtildi.



#İsrail
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#Filistin
#Gazze
#Tel Aviv
#Joe Biden
#Binyamin Netanyahu
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