Dünya ABD Rus elitlere yaptırım hazırlığında Batıda üniversitelere gidemeyecekler
AMERİKA

ABD Rus elitlere yaptırım hazırlığında: Batı'da üniversitelere gidemeyecekler

ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda Kremlin'e yakın elitler ve ailelerine yaptırım getirmeye hazırlandığı belirtildi. ABD basınına konuşan üst düzey yetkili listede yer alan isimlerin birçoğunun batı ile derin finansal bağlantıları olduğunu belirterek, "Uygulayacağımız yaptırımlar, bu kişilerin uluslararası finansal sistemler ile bağlantısını kesebilir. Bu yaptırımlarla birçok isim ve ailesi, paralarını batıda yatıramaz ya da elit batı üniversitelerine gidemez" dedi.

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Haber Merkezi AA
ABD Rus elitlere yaptırım hazırlığında: Batıda üniversitelere gidemeyecekler
Arşiv

ABD basınına konuşan üst düzey yetkili, "Kremlin'e yakın olan ve hükümetin istikrar bozucu adımlarını atması sürecinde yer alan Rus elitleri belirledik" ifadesini kullandı.

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İSİMLER AÇIKLANMADI

  • Ukrayna'nın işgal edilmesi durumunda, ABD yönetiminin, Kremlin'e yakın Rus elitlerin ve ailelerinin mal varlıklarını dondurmaya hazırlandığını aktaran yetkili, olası yaptırım listesinde yer alan isimleri vermedi. Yetkili, bu isimler arasında hükümet yetkilileri, siyasi liderler ve oligarkların olduğunun altını çizdi.

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Yetkili, "Listede yer alan isimlerin birçoğunun batı ile derin finansal bağlantıları var. Uygulayacağımız yaptırımlar, bu kişilerin uluslararası finansal sistemler ile bağlantısını kesebilir. Bu yaptırımlarla birçok isim ve ailesi, paralarını batıda yatıramaz ya da elit batı üniversitelerine gidemez." değerlendirmesinde bulundu.

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