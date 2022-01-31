ABD Rus elitlere yaptırım hazırlığında: Batı'da üniversitelere gidemeyecekler ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda Kremlin'e yakın elitler ve ailelerine yaptırım getirmeye hazırlandığı belirtildi. ABD basınına konuşan üst düzey yetkili listede yer alan isimlerin birçoğunun batı ile derin finansal bağlantıları olduğunu belirterek, "Uygulayacağımız yaptırımlar, bu kişilerin uluslararası finansal sistemler ile bağlantısını kesebilir. Bu yaptırımlarla birçok isim ve ailesi, paralarını batıda yatıramaz ya da elit batı üniversitelerine gidemez" dedi.

Abone Ol