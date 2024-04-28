ABD Senatörü Sanders'ten Gazze kasabı Netanyahu'ya zehir zemberek sözler: Aşağılık ve iğrenç bir bağnazlık biçimi!

“Aşırılık yanlısı hükümetinizin altı ay içinde 34 bin Filistinliyi öldürdüğünü ve yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 78 binden fazlasını yaraladığını belirtmek Yahudi karşıtlığı ya da Hamas yanlısı olmak değildir. Bombalamalarınızın Gazze'de 221 binden fazla konutu tamamen yok ettiğini ve nüfusun neredeyse yarısı olan bir milyondan fazla insanı evsiz bıraktığını belirtmek Yahudi karşıtlığı değildir. Hükümetinizin Gazze'nin sivil altyapısını, elektriğini, suyunu ve kanalizasyonunu yok ettiğini belirtmek Yahudi karşıtlığı değildir. Hükümetinizin Gazze'nin sağlık sistemini yok ettiğini, 26 hastaneyi hizmet dışı bıraktığını ve 400'den fazla sağlık çalışanını öldürdüğünü fark etmek Yahudi karşıtlığı değildir”