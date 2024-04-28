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ABD Senatörü Sanders'ten Gazze kasabı Netanyahu'ya zehir zemberek sözler: Aşağılık ve iğrenç bir bağnazlık biçimi!

Amerikalı siyasetçi ve Amerika Birleşik Devletleri Vermont Senatörü Bernie Sanders, sosyal medya hesaplarından yaptığı video açıklamada Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'nun savaş suçlarını yüzüne vurdu. "Netanyahu! Anti-semitizm, milyonlarca insana tarifsiz zararlar vermiş aşağılık ve iğrenç bir bağnazlık biçimidir" diyen Sanders, “İsrail mahkemelerinde karşı karşıya olduğunuz suç iddianamesinden dikkatleri başka yöne çekmek için Yahudi karşıtlığını kullanmayın. Eylemlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmak Yahudi karşıtlığı değildir” dedi.

10:14 - 28/04/2024 Pazar
Güncelleme: 10:30 - 28/04/2024 Pazar
DHA
ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders
ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders
ABD'nin Vermont Senatörü Sanders, yaptığı açıklamada,
“Netanyahu, Yahudi karşıtlığı milyonlarca insana tarifsiz zararlar vermiş olan aşağılık ve iğrenç bir bağnazlık biçimidir. Ancak lütfen, aşırılık yanlısı ve ırkçı hükümetinizin ahlaksız ve yasadışı savaş politikalarından dikkatimizi dağıtmaya çalışarak Amerikan halkının zekasına hakaret etmeyin. İsrail mahkemelerinde karşı karşıya olduğunuz suç iddianamesinden dikkatleri başka yöne çekmek için Yahudi karşıtlığını kullanmayın. Eylemlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmak Yahudi karşıtlığı değildir”
dedi.


'Altı ay içinde 34 bin Filistinliyi öldürdü'

Sanders İsrail'in 34 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 78 binden fazlasının da yaralanmasına neden olduğunu, hastaneleri ve evleri yok ettiğinin altını çizerek,
“Aşırılık yanlısı hükümetinizin altı ay içinde 34 bin Filistinliyi öldürdüğünü ve yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 78 binden fazlasını yaraladığını belirtmek Yahudi karşıtlığı ya da Hamas yanlısı olmak değildir. Bombalamalarınızın Gazze'de 221 binden fazla konutu tamamen yok ettiğini ve nüfusun neredeyse yarısı olan bir milyondan fazla insanı evsiz bıraktığını belirtmek Yahudi karşıtlığı değildir. Hükümetinizin Gazze'nin sivil altyapısını, elektriğini, suyunu ve kanalizasyonunu yok ettiğini belirtmek Yahudi karşıtlığı değildir. Hükümetinizin Gazze'nin sağlık sistemini yok ettiğini, 26 hastaneyi hizmet dışı bıraktığını ve 400'den fazla sağlık çalışanını öldürdüğünü fark etmek Yahudi karşıtlığı değildir”
ifadelerini kullandı.


#ABD
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