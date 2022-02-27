Dünya ABD Ukraynaya 54 milyon dolarlık ek insani yardım sağlayacak
AMERİKA

ABD Ukrayna'ya 54 milyon dolarlık ek insani yardım sağlayacak

ABD yönetimi, Rusya saldırısı ile karşı karşıya olan Ukrayna'ya 54 milyon dolarlık ek insani yardım yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada söz konusu yardımın, kritik sağlık ihtiyaçlarına, güvenli içme suyuna, hıfzıssıhhaya, hijyen malzemelerine ve çocukların korunmasına yönelik olduğuna işaret edildi.

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Haber Merkezi AA
ABD Ukraynaya 54 milyon dolarlık ek insani yardım sağlayacak
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ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) yapılan açıklamada, "İnsani yardıma gerekliliği artırabilecek Rusya'nın sebepsiz ve gerekçesiz işgalinin ardından, ABD, USAID ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Ukrayna'ya yaklaşık 54 milyon dolarlık ek insani yardım yapacaktır" bilgisine yer verildi.

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  • Söz konusu yardımın, kritik sağlık ihtiyaçlarına, güvenli içme suyuna, hıfzıssıhhaya, hijyen malzemelerine ve çocukların korunmasına yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, bu yardımla 125 bin kişinin acil gıda yardımının da karşılanmasının amaçlandığı vurgulandı.

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Açıklamada, USAID'in sahada 17 kişilik bir acil durum ekibi görevlendirdiğine, 2014'teki Kırım işgalinden bu yana ABD'nin Ukrayna'ya en çok insani yardım sağlayan ülke olduğuna işaret edildi.

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