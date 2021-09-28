Dünya ABDde Afganistan çatlağı Beyaz Saray ve Pentagon birbirlerini yalanladı
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ABD'de 'Afganistan' çatlağı: Beyaz Saray ve Pentagon birbirlerini yalanladı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Afganistan'da 2 bin 500 asker bırakılmasını tavsiye ettiklerini ancak bunun kabul edilmediğini açıkladı. Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Afganistan'da asker bırakılmasının "gerginliği tırmandıracağı" konusunda üst düzey yetkililerin oy birliğine vardığı belirtilerek söylenenler yalanlandı.

Haber Merkezi AA
ABDde Afganistan çatlağı: Beyaz Saray ve Pentagon birbirlerini yalanladı
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley - ABD Başkanı Joe Biden

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in, bugün Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin katıldığı oturumda, "ABD Başkanı Joe Biden'ın iddiasının aksine, kendisi ve diğer komutanların yönetime Afganistan'da 2 bin 500 asker bırakılmasını tavsiye ettiklerini ancak bunun kabul edilmediğini" söylemesine üzerine Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Biden'ın Afganistan'dan çekilme sürecinde 19 Ağustos'ta ABC'ye verdiği röportaja atıfta bulunarak şunları kaydetti:

  • "Biden'ın ABC röportajında da söylediği gibi, Afganistan'daki savaşı bitirmek bizim ulusal çıkarımızaydı. Biden, bu konudaki tavsiyelerin ayrışmış olduğunu ancak üst düzey askeri danışmanların, önceki yönetimin yapmış olduğu anlaşmadan dolayı Afganistan'da 2 bin 500 asker bırakmanın gerilimi tırmandırmak anlamına geldiği konusunda oy birliğine vardığını söyledi. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve (CENTCOM Komutanı) General McKenzie de bunu vurguladı."

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Biden kendisine asker bırakılması tavsiyesi verildiğini yalanlamıştı

Biden, 19 Ağustos'taki ABC röportajında, "Üst düzey askeri danışmanlarınız geri çekilmenin zamanlaması konusunda size tavsiyede bulundu, sizden 2 bin 500 askeri orada bırakmanızı istedi, doğru mu?" sorusu üzerine, "Hayır, böyle bir şey olmadı. Bu konuda ayrışma vardı ama bu doğru değil." ifadelerini kullanmıştı.

Sunucunun, "Size askerlerin orada kalmasını istediklerini söylemediler mi?" diye tekrar sorması üzerine Biden, "Hayır, ne zamanlama ne de asker kalması konusunda bize karşıt bir fikir beyan etmediler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Milley, Biden'ın yalan söyleyip söylemediğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı

Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise bugün ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin ifade verdi.

Milley, oturumda "ABD Başkanı Joe Biden'ın iddiasının aksine, kendisi ve diğer komutanların yönetime Afganistan'da 2 bin 500 asker bırakılmasını tavsiye ettiklerini ancak bunun kabul edilmediğini" söyledi.

Mark Milley, Biden'ın, hiçbir komutanın Afganistan'da asker bırakılması gerektiğine dair bir tavsiyede bulunmadığı iddiası hatırlatılarak başkanın bu konuda Amerikan halkına yalan söyleyip söylemediğine ilişkin soruları ise değerlendirmekten kaçındı.

ABD'li general, liderlere hiçbir konuda kesin tarih vermemeleri tavsiyesinde bulunduğunu ancak son iki ABD başkanının da Afganistan'dan çekilme konusunda kesin tarih vererek yanlış yaptığını dile getirmişti.

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