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ABD'de kriz büyüyor: Texas merkezi güçlere karşı hazırlıklı olduğunu duyurdu

ABD'de Texas eyalet yönetimi ile Beyaz Saray arasındaki gerginlik Demokratlarla Cumhuriyetçilerin kavgasına dönüşüyor. 25 Cumhuriyetçi Vali, Texas yönetimine destek çıktı. Vali Abbott, 10 eyaletin destek için ulusal muhafız gönderdiğini ve federal güçlerle karşı karşıya gelmeye hazır olduklarını açıkladı.

09:46 - 27/01/2024 Saturday
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

ABD'de Meksika sınırından gelen göçmenler yıllardır önemli bir gündem. Texas Valisi'nin gelen göçmenleri başta New York olmak üzere demokratların yönettiği bölgelere göndermesi tartışmaları büyütmüştü.


Yüksek mahkemenin aldığı sınırda dikenli ve jiletli teller kaldırılmalı kararı gerginliği daha da tırmandırdı. Texas Valisi Greg Abbott kararı tanımayacağını açıkladı, telleri koymaya devam edeceğini açıkladı.


ABD'de 25 eyalet, ABD Başkanı Joe Biden ile Texas eyaleti arasında yaşan sınır güvenliği tartışmasında Texas'a destek veren bildiri yayınladı.


'Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz'


Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından yayınlanan bildiride, "Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda Vali arkadaşımız Greg Abbott ve Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz" denildi.


25 Cumhuriyetçi Vali'nin Texas Valisi'ne desteği konuyu Biden yönetimiyle Cumhuriyetçiler arasında güç yarışına çevirdi.


Texas Valisi son 3 yılda sınırdan 6 milyon kaçak geçiş olduğunu, bunu engellemek için gerekli adımları atmayan Biden'in kanunsuz olduğunu, eyaletinin işgal altında olduğunu söyledi.


10 eyalet Texas'a destek için Ulusal Muhafız gönderdi


Vali Abbott, Texas Eyaleti'nin bünyesinde yer alan Ulusal Muhafızların bölgede görevlerine devam ettiğini 10 Cumhuriyetçi eyaletin de destek için bölgeye Ulusal Muhafız gönderdiğini açıkladı.


Texas Valisi, federal yetkililerle karşı karşıya gelmeye hazırlıklı olduklarını da söyledi. Merkezi yönetimle eyalet güçlerinin çatışma ihtimalinin durumu daha da içinden çıkılmaz hale getireceği belirtiliyor.


ABD'de Yüksek Mahkeme, Meksika sınırına Texas Valisi Gregg Abbott tarafından yasa dışı göçü önlemek için çekilen tel örgünün merkezi hükümete bağlı görevliler tarafından kesilebileceğine karar vermişti. Texas Valisi Greg Abbott, bu tellerin merkezi hükümet tarafından kaldırılsa bile yeniden çekileceğini duyurmuştu.


Geçtiğimiz çarşamba günü Abbott , Texas'ın meşru müdafaa hakkının aksi yöndeki her türlü federal yasanın yerine geçtiğini ilan etti ve bunun yasa dışı sınıra karşı etkili bir caydırıcı" olduğunu ileri sürerek "yasa dışı göçü engellemek için bu dikenli teli kullanmaya devam edeceğini açıklamıştı.


Adalet Bakanlığı'ndan Texas'a dava tehdidi


Geçen ay Adalet Bakanlığı, eyalet yetkililerinin ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenleri tutuklamasına, hapse atmasına ve sınır dışı etmesine izin veren yeni bir yasayı yürürlüğe koyması halinde Texas'ı dava etmekle tehdit etmişti.


Adalet Bakanlığı ayrıca Rio Grande'de mahkemelerin Abbott'a kaldırmasını emrettiği yüzer bariyer inşaatı nedeniyle devlete dava açtı.


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