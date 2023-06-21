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Dünya

Laboratuvardan sofralara gelecek: ABD'de yapay tavuk etine onay

ABD'de iki şirket tarafından laboratuvarda doğrudan hayvan hücrelerinden üretilen tavuk etine ABD Tarım Bakanlığı tarafından onay verildi. Söz konusu onayın, üretilen yapay tavuk etinin artık Amerikalı tüketicilere satılabileceği anlamına geldiği belirtilirken, etin yenmesinin güvenli olduğu iddia edildi. Öte yandan ABD, Singapur'un ardından hücreden üretilen etin satışına izin veren ikinci ülke oldu.

22:06 . 21/06/2023 Çarşamba
AA
ABD Tarım Bakanlığı laboratuvarda üretilen tavuk etinin satışına onay verdi.

ABD Tarım Bakanlığı laboratuvarda üretilen tavuk etinin satışına onay verdi.

ABD Tarım Bakanlığı, ilk kez laboratuvarda hayvan hücrelerinden üretilen tavuk etinin satışını onayladı.

Upside Foods ve Good Meat şirketleri, laboratuvarda yetiştirilen etleri satmak için ABD Tarım Bakanlığının nihai onayını aldıklarını duyurdu.

'Yapay eti yemek güvenli'

Good Meat'den yapılan açıklamada, söz konusu onayın, doğrudan hayvan hücrelerinden üretilen tavuk etinin artık Amerikalı tüketicilere satılabileceği anlamına geldiği belirtildi.

Daha önce ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) söz konusu etin yenmesinin güvenli olduğunu kabul ettiği anımsatılan açıklamada, Good Meat'in 2020 ve 2021'de de Singapur'da laboratuvarda üretilen tavuk eti için çok sayıda düzenleyicinin onayını aldığı kaydedildi.

Restoranlarda satışa sunulacak

Açıklamada, Good Meat'in yetiştirdiği ilk tavuk etinin şef ve restoran işletmecisi José Andrés tarafından ABD'nin başkenti Washington'da bir restoranda satışa sunulacağı aktarıldı.

Upside Foods'dan yapılan açıklamada da şirketin ürettiği tavuk etinin Michelin yıldızlı şef Dominique Crenn'e ait San Francisco'daki Bar Crenn'de piyasaya sürüleceği bildirildi.

Böylece ABD, Singapur'un ardından hücreden üretilen etin satışına izin veren ikinci ülke oldu.



#Yapay Et
#Yapay Tavuk Eti
#ABD
#Laboratuvar
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