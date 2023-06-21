ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward şehrindeki bazı mahalleler, en tehlikeli türlerden biri olarak bilinen istilacı "dev Afrika salyangozlarının" görülmesinin ardından karantinaya alındı. Yetkililer, salyangozların "sıçan akciğer kurdu" adı verilen ve beyne ulaştığı takdirde menenjite neden olan bir parazit taşıdıkları için insan sağlığı için risk oluşturduğunu kaydetti.