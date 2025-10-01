ABD'de mahkeme Filistin destekçisi öğrencilerin sınır dışı edilmesi girişimini yasa dışı buldu

The New York Times gazetesinin haberine göre, Massachusetts eyaletinde mahkeme, yönetimin Filistin destekçisi uluslararası öğrencileri sınır dışı etme girişimlerine karşı açılan davada kararı açıkladı.

Federal mahkemede verilen kararda, İç Güvenlik Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının, Filistin'e destek protestolarına katılan yabancı öğrencileri hedef aldığı ve bunun "ifade özgürlüğünün anayasaya aykırı biçimde bastırılması" olduğu belirtildi.

Mahkeme Başkanı Yargıç William Young, kararda, "Biz, insanları söyleyeceklerinden korktuğumuz için hapse atan ya da sınır dışı eden bir ulus değiliz, olmamalıyız." ifadesini kullandı.

Kararında, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın "özgürlüğün her nesil tarafından sürekli savunulması gerektiği" sözlerini hatırlatan Young, davanın, bu mahkemenin önüne gelen en önemli dava olduğunu belirtti.

Young, Trump yönetiminin tutumunun yoğun eleştirilere rağmen değişmesinin beklenmediğine işaret ederek, "Başkan, aklına estiğinde her şeyi görmezden geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Liz Huston ise yazılı açıklamasında kararı "ülkenin güvenliğini zayıflatan skandal bir hüküm" olarak nitelendirdi ve yönetimin karara derhal itiraz edeceğini belirtti.

Huston, ayrıca Yargıç Young'un geçmişteki kararlarına ilişkin eleştirilerde de bulundu.







