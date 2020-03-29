Dünya ABDde sağlık sigortası olmadığı için tedavi edilmeyen 17 yaşındaki genç koronavirüs nedeniyle öldü
AMERİKA

ABD'de sağlık sigortası olmadığı için tedavi edilmeyen 17 yaşındaki genç koronavirüs nedeniyle öldü

ABD’nin Los Angeles eyaletinde, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin, sağlık sigortası olmadığı için tedavi edilmediği ortaya çıktı. Los Angeles sağlık yetkilileri gencin koronavirüsten öldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
ABD'de 17 yaşında bir genç koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD'de 17 yaşında bir genç koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD’de, sağlık sigortası olmadığı için tedavi edilmeyen 17 yaşındaki çocuk öldü

Gence yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Fakat sağlık sigortası olmayan genç tedavi için hastaneye kabul edilmeyerek ölüme terk edildi.

Los Angeles sağlık yetkilileri gencin koronavirüsten öldüğünü açıkladı.

Kalp krizi iddiası

Lancaster Belediye Başkanı R. Rex Parris, 17 yaşındaki gencin başka bir hastaneye giderken yolda kalp krizi geçirerek öldüğünü öne sürdü.

Parris Daily Mail’e, gencin sağlıklı olduğunu ve ölümünden önce mevcut koşulları olmadığını söyleyerek, çocuğun sigortası olmadığı için solunum sorunları olmasına rağmen acil bakım tesisinden uzaklaştırıldığını ve bunun yerine bir devlet hastanesine gitmesi söylendiğini dile getirdi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan çocuğun babasının Uber sürücüsü olduğu ve aile bireylerinde de pozitif vakalar olduğu öne sürüldü. Öte yandan gençle iletişim halinde olan başka bir ailenin üyelerinin testinin de pozitif çıktığı ifade edildi.

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