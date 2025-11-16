Yeni Şafak
ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

08:4916/11/2025, Pazar
AA
New Jersey'deki silahlı saldırıda biri çocuk en az dört kişi hayatını kaybetti.
New Jersey'deki silahlı saldırıda biri çocuk en az dört kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin New Jersey eyaletinin Newark kentinde düzenlenen silahlı saldırıda biri çocuk en az dört kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu bildirildi. Saldırının ardından olay yerine güvenlik görevlileri sevk edildi.

ABD'nin New Jersey eyaleti silahlı saldırıyla sarsıldı. Newark kentindeki saldırıda en az 4 kişinin öldüğü, kurbanlardan birinin de çocuk olduğu açıklandı.

Faillerin kimliği ve akıbetine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken polis saldırının nedenini de araştırıyor.

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen güvenlik görevlileri bölgeyi güvenlik çemberine alıp delil incelemesi yaptı.



#ABD
#New Jersey
#silahlı saldırı
