ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin New Jersey eyaleti silahlı saldırıyla sarsıldı. Newark kentindeki saldırıda en az 4 kişinin öldüğü, kurbanlardan birinin de çocuk olduğu açıklandı.

Faillerin kimliği ve akıbetine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken polis saldırının nedenini de araştırıyor.