Dünya ABDde siyahiyi öldüren polis memurunun işine son verildi
AMERİKA

ABD'de siyahiyi öldüren polis memurunun işine son verildi

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Columbus kentinde bir siyahiyi öldüren polis memuru işten atıldı

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Columbus Kamu Güvenliği Direktörü Ned Pettus, 21 Aralık'ta 47 yaşındaki siyahi Andre Maurice Hill'in polis tarafından öldürülmesi olayına ilişkin açıklamada bulundu. Pettus, Hill'i öldüren polis memuru Adam Coy'un ağır düzeyde görevi kötüye kullanmak ve görevi ihmal nedeniyle işine son verildiğini duyurdu.

Hill'e ilk yardım yapılmasında da geç kalındığına işaret eden Pettus, "Hill'in vurulması, toplumumuz ve polis teşkilatımızın yanı sıra onu seven herkes için bir trajedidir." dedi.

Pettus, Coy'un eylemlerinin polislik yeminine ve Columbus polis teşkilatı standartlarına uymadığını sözlerine ekledi.

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Coy geçen hafta açığa alınmış, olay yerindeki diğer memurlar hakkında idari soruşturma açılmıştı.

Bir evin garajında bulunan Hill, ihbar üzerine gelen polis tarafından vurulmuş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Polis kamerasına göre, polisin olay yerine geldiği sırada Hill'in elindeki cep telefonuyla memurlara doğru yürüdüğü görülmüştü.

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