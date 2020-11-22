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Dünya ABDde yaşayan 12 yaşındaki Türk çocuk, satrançta dünya genelinde ilk 100e girdi
AMERİKA

ABD'de yaşayan 12 yaşındaki Türk çocuk, satrançta dünya genelinde ilk 100'e girdi

ABD'de yaşayan 12 yaşındaki Türk çocuk, satrançta dünya genelinde ilk 100'e girdi

ABD'de yaşayan 12 yaşındaki Türk çocuk Kağan Uz, kendi yaş grubunda satrançta dünya genelinde ilk 100'e girdi. 6 yaşında satranç oynamayı öğrenen ve 9 yaşından itibaren düzenli olarak satranç oynayan Uz, "Satrançta iyi olmak, oynamaya devam etmek istiyorum, durmak gibi bir planım yok. Turnuvalara katılmak, daha iyi olmak istiyorum'' dedi.

Haber Merkezi AA
Kağan Uz
Kağan Uz

ABD'de yaşayan 12 yaşındaki Türk çocuk Kağan Uz, kendi yaş grubunda satrançta dünya genelinde ilk 100'e girdi.

6 yaşında satranç oynamayı öğrenen ve 9 yaşından itibaren düzenli olarak satranç oynayan Kağan, ABD Satranç Federasyonunun açıkladığı kasım listesinde dünya sıralamasında 82. Amerika genelinde ise 77. sırada yer aldı.

Nevada eyaletinin Reno kentinde yaşayan Kağan ve ailesi, oğullarının satranç serüvenini anlattı.

Satranç oynamayı 6 yaşında öğrendiğini söyleyen Kağan, "Satrancı bana abim öğretti" dedi.

Satranç oynamaya 3 yıl kadar ara verdikten sonra 9 yaşında tekrar başlayan Kağan, "Satranç oynamayı seviyorum. İlk turnuvama 10 yaşımda katıldım" diye konuştu.

Salgın öncesinde anne ve babasının kendisini satranç kulübüne götürdüğünü belirten Kağan, şimdi ise oyuna on-line devam ettiğini ifade etti.

Kağan, "Satrançta iyi olmak, oynamaya devam etmek istiyorum, durmak gibi bir planım yok. Turnuvalara katılmak, daha iyi olmak istiyorum" dedi.

Anne İrem Uz, Kağan'ın Nevada'da okul çağı çocukları arasında katıldığı ilk turnuvada kupa aldığını söyledi.

İlkokul 5. sınıfı okulunun isteği üzerine atlayan Kağan'ı ilk başta çocuk kulübündeyken daha sonra büyükler kulübüne götürmeye başladıklarını anlatan Uz, "Kağan, daha yüksek puanlı oyuncular olduğu için büyükler kulübüne gitmeye başladı. Reno'da turnuvalara katıldı" ifadelerini kullandı.

Reno küçük nüfuslu bir kent olduğu için çok fazla çocuk satranç aktivitesi bulamadıklarını ve bu nedenle Kağan'ın satranç kulübüne götürdüklerini anlatan anne Uz, "İyiye gittiğini görünce internetten bir koç bulduk ve koçu ile haftada bir saat grup dersi alıyordu. Özel derse bir yıl önce geçti artık haftada bir saat özel ders alıyor." şeklinde konuştu.

Kağan'ın ağustostan beri listelerde ilk 100'de yer aldığını belirten Uz, "Kağan'ın sevdiği bir oyun olduğunu, satrançta iyi olduğunu biliyordum ama bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum, listede adını görünce bana da sürpriz oldu. Bundan sonrası için daha fazla destek olmayı planlıyorum ve turnuvalara katılmayı düşünüyoruz." dedi.

Satranç oynayarak 45 madalya 18 kupa kazandı
FOTOĞRAF 10
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Genç ailesinin 2'inci çocuğu olan Uğur Can Genç, 8 yaşındaki ablası sayesinde satrançla tanıştı. 6 yıldır satranç oynayan Genç, şuana kadar 45 madalya 18 kupa kazandı.
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Geçtiğimiz hafta Antalya'da yapılan küçükler ve yıldızlar Türkiye satranç şampiyonasında 14 yaş kategorisinde de milli takıma girmeye hak kazanan Genç, şimdi evde ablası ve kardeşi ile antrenman yaparak kendini geliştirmeyi sürdürüyor.
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Baba ise oğlu sayesinde satrançla tanışıp hakemlik yapmaya başladı. Satrançla 8 yaşında tanıştığını belirten Uğur Can Genç, “Ablama okulda öğretmişlerdi, oda bana öğretti. Bir arkadaşım sayesinde gelişmem artı. Bu işi sevdim, devam ettim ve bu seviyeye geldim. ifadelerini kullandı.
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Ardından 45 madalyam 18 kupam var. 3 uluslar arası turnuvada, 2 ise ulusal turnuvalarda, bir madalya da Türkiye şampiyonasında kazandım. Milli takıma seçildiğimde çok mutlu oldum. Yaşım geç değil satranç için kendimi daha fazla geliştirme fırsatı bulacağım orada. şeklinde konuştu.
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Daha güçlü turnuvalara gideceğim. Gelecekte hem satranç antrenörlüğünü hem de satranç sporculuğunu aynı anda götürmek istiyorum. Gelecekte kendim gibi sporcular yetiştirmek istiyorum dedi.
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Oğlunun yaklaşık 6 yıldır, Satranç oynadığını belirten anne Seval Genç ise, Evde kaldığında sürekli satranç oynuyor, ya da dersleri ile ilgileniyor. İyi bir çevreye girdiği için arkadaşları da iyi ve kültürlü insanlar oluyor. Gün içerisinde satrançla ilgileniyor. Ayrıyeten lise giriş sınavlarına hazırlanıyor. Satranç derslerini de olumlu yönden etkiliyor. Derslerinde başarılı, çevresinde sevilen ve saygı duyulan bir insan oldu diye konuştu.
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Satrancın insanı sosyalleştirdiği dile getiren baba Coşkun Genç de, “Uğur başlamadan önce çok çekingendi. Sokağa çıktığı zaman elimi bırakmazdı kimseyle konuşmazdı. Satranç bu çocuğun sosyal yönünü geliştirdi. Şuanda dedesi yaşındaki biri ile oturup konuyu tartışa bilecek bir kendine öz güveni geldi. dedi.
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Ayakları yere sağlam basmaya başladı. Milli takıma giden süreç gerçekten zorlu bir süreç. İlde turnuvalara götürdük hocaların büyük desteği oldu. İl temsilciliğinin çok yardımı oldu. Milli takıma seçilmek çok zor. Türkiye'nin en prestijli turnuvası çocuğunda milli takıma seçilmesi gurur verici bir durum. İlimiz içinde güzel bir şey. diye belirtti.
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Diğer çocuklara da örnek olur önünü açar. İyi şeylere vesile olur diye düşünüyorum. Bende çocuğum sayesinde hakem oldum. İlimizdeki çocuklara satranç konusunda yardımcı oluyorum. Satranç sorgulayan nesiller yetiştiriyor. Satranç masasında analiz ediyor sorguluyor. Normal hayatta da adımlarını düşünerek atıyor. Çocuklar yönünde geleceğe büyük faydaları olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı.
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Satranç oynayarak 45 madalya 18 kupa kazandı
Elazığ'da 14 yaşındaki Uğur Can ablası sayesinde oynamaya başladığı satranç sayesinde 45 madalya 18 kupa kazanırken, milli takıma da girmeyi başardı. Uğur'un babası Coşkun Genç de oğlu sayesinde satrancı öğrenerek hakemliğe kadar yükseldi.


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