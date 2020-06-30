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Dünya ABDdeki davada Halk Bankası avukatları 14 Temmuzda reddihakim başvurusu yapacak
AMERİKA

ABD'deki davada Halk Bankası avukatları 14 Temmuz'da reddihakim başvurusu yapacak

ABD'deki Halk Bankası davasında savunma avukatları, 14 Temmuz'da reddihakim başvurusu yapacak. Savcılığın 28 Temmuz'a kadar cevap hakkı olduğu ve söz konusu talebi ağustos ayında karara bağlayacağı belirtiliyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

New York Güney Bölgesi Mahkemesinin baktığı Halkbank davasında bugün telekonferans yoluyla duruşma yapıldı.

Yargıç Richard Berman, taraflardan davanın görülmeye başlanması için tarih belirlemelerini istedi.

  • Halk Bankasını temsil eden WilliamsConnolly hukuk firmasından avukat Robert Cary, davanın görülmesine Mart 2022'de başlanmasını teklif etti, savcılık makamı ise gecikmenin gereksiz olduğunu belirterek Şubat 2021'i önderdi.

Bunun üzerine Yargıç Berman, davanın ne zaman görüleceğine daha sonra karar vereceğini dile getirerek, Halk Bankası avukatlarına talep ettikleri reddihakim başvurusunu 14 Temmuz'a kadar yapabileceklerini, savcılığın 28 Temmuz'a kadar cevap hakkı olduğunu ve söz konusu talebi ağustos ayında karara bağlayacağını söyledi.

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