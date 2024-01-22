|
Dünya

ABD'deki seçimlere yönelik sürpriz gelişme: Trump için Başkanlık yarışından çekildi

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine yönelik sürpriz bir gelişme yaşandı. Florida Valisi Ron DeSantis, 2024'te yapılacak ABD başkanlık seçimi aday adaylığından ''Cumhuriyetçi seçmenlerin çoğunluğunun Donald Trump'a bir şans daha vermek istediği çok açık” diyerek çekildiğini açıkladı.

07:38 - 22/01/2024 الإثنين
Diğer
Ron DeSantis - Trump
Ron DeSantis - Trump

Florida Valisi Ron DeSantis aday adaylığından çekildiğini açıkladı. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı açıklamada Trump lehine yarıştan çekilme kararı aldığını kaydeden DeSantis, “Cumhuriyetçi seçmenlerin çoğunluğunun Donald Trump'a bir şans daha vermek istediği çok açık” dedi.


Trump'ın mevcut ABD Başkanı Joe Biden'dan üstün olduğunu kaydeden DeSantis, “Donald Trump'la Covid-19 salgını ve Antony Fauci'yi seçmesi nedeniyle bazı anlaşmazlıklarımız oldu. Ancak, Trump'ın mevcut başkan Joe Biden'den üstün olduğu açık” ifadelerini kullandı.

Daha önce Cumhuriyetçi adayı destekleyeceğine söz verdiğini ve bu sözünü tutacağını belirten DeSantis, başarılı olamayacağını düşündüğünü ve bu nedenle seçmenlerin zamanını ve kaynağını daha fazla harcamak istemediğini de sözlerine ekledi.


Anketlerde geride kalan Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi adayların yarıştığı ön seçimleri oyların yüzde 51'ini alarak kazanan Trump
, New Hampshire'da yapılacak ön seçim öncesinde gerçekleştirilen son anketlerde de önde çıkmıştı. New Hampshire Üniversitesi anketine göre Trump'ın oyları yüzde 50'yi bulurken, en yakın rakibi Nikki Haley'in ise yüzde 39 oy alacağı öngörülmüştü. Florida Valisi Ron DeSantis'in oy oranı ise yüzde 6'da kalmıştı.





#Ron DeSantis
#Donald Trump
#ABD başkanlık seçimleri
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti Esenler belediye başkan adayı belli oldu