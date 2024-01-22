ABD'deki seçimlere yönelik sürpriz gelişme: Trump için Başkanlık yarışından çekildi

Florida Valisi Ron DeSantis aday adaylığından çekildiğini açıkladı. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı açıklamada Trump lehine yarıştan çekilme kararı aldığını kaydeden DeSantis, “Cumhuriyetçi seçmenlerin çoğunluğunun Donald Trump'a bir şans daha vermek istediği çok açık” dedi.
Daha önce Cumhuriyetçi adayı destekleyeceğine söz verdiğini ve bu sözünü tutacağını belirten DeSantis, başarılı olamayacağını düşündüğünü ve bu nedenle seçmenlerin zamanını ve kaynağını daha fazla harcamak istemediğini de sözlerine ekledi.