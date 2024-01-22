ABD'deki seçimlere yönelik sürpriz gelişme: Trump için Başkanlık yarışından çekildi

Trump'ın mevcut ABD Başkanı Joe Biden'dan üstün olduğunu kaydeden DeSantis, “Donald Trump'la Covid-19 salgını ve Antony Fauci'yi seçmesi nedeniyle bazı anlaşmazlıklarımız oldu. Ancak, Trump'ın mevcut başkan Joe Biden'den üstün olduğu açık” ifadelerini kullandı.