ABD’den Çin açıklaması: Kendilerini dürüst arabulucu olarak gösteriyor ama değiller

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Price, Çin’in dünyaya Rusya-Ukrayna savaşında bir pozisyon almadığını göstermeye çalıştığını ancak Rusya’ya yönelik diplomatik, siyasi ve ekonomik destek verdiğini belirtti.

“Silah tedarik etmediler, ama düşünüyorlar”

“Çin, dünyaya bir pozisyon almadığını söylüyor ve kendisini dürüst bir arabulucu olarak göstermeye çalışıyor” diyen Price, “Bununla birlikte sözde ve eylemde, Çin dürüst bir arabulucu olmaktan başka her şey olmuştur. Çin'in henüz tedarik etmediği, ancak etmeyi düşündüğüne inandığımız silahlar sorununu bir kenara bırakırsak, Çin, Rusya'ya halihazırda önemli yardım sağlamıştır. Rusya'nın tehlikeli propagandasını, tehlikeli yalanlarını ve dünya sahnesinde dezenformasyonunu tekrarlayarak Rusya'ya diplomatik, siyasi, ekonomik ve retorik destek sağladı” ifadelerini kullandı.

“Sözde barış planı”

Price, Çin’in geçtiğimiz günlerde Ukrayna-Rusya savaşına dair sunduğu barış planının ‘sözde’ olduğunu belirterek, “Çin, geçtiğimiz günlerde sözde bir barış planı yayınladı. Bu barış planındaki ilk ilke, tüm ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulunmaktı. Çin bu ilk ilkeye bağlı kalsaydı, açıkça BM Sözleşmesi’nin yanında yer alırdı. Açıkça uluslararası hukukun tarafında yer alırdı. Rusya'nın toprak fetih savaşında, Rusya'nın Ukrayna'daki toprak gasp girişiminde Rusya'ya karşı duran, Ukrayna'nın yanında duran herkesin yanında yer alırdı” dedi.

Çin: Kimin ateşe körükle gittiği görülüyor

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, dün yaptığı açıklamada ABD’nin Ukrayna-Rusya savaşı kapsamındaki eylemlerinin uluslararası hukukta yeri olmadığını belirtmişti. Ning, “Çin, Ukrayna konusunda tarafsız ve adil bir duruş sergiliyor ve aktif olarak barış görüşmelerini ilerletmeye, siyasi bir çözümü desteklemeye kararlı. Amerika Birleşik Devletleri, taraflardan birine silah gönderme çabalarını yoğunlaştırarak bitmek bilmeyen çatışmaya neden oluyor ve barış için sonuca varamıyor. Çin'in Rusya'ya silah tedariki hakkında sık sık yanlış bilgiler yayarak Çin'e yaptırım uygulama fırsatını değerlendiriyor. Bu bariz bir zorbalık ve çifte standarttır ki bu çok ikiyüzlüdür. Ukrayna krizinin tırmanışının birinci yıl dönümünde Çin'in Ukrayna krizine siyasi çözüm için görüş bildirgesi yayınladığını, ABD'nin ise Çin ve diğer ülkelerden şirketlere yaptırımlar uyguladığını belirtmek isterim. Kimin barışı ve durumu yatıştırmak için müzakereleri teşvik ettiği, kimin ateşe körükle gittiği görülüyor” demişti.



