Dünya ABDden Hariri suikastının faili Ayyaş hakkında bilgi sağlayana 10 milyon dolar ödül
AMERİKA

ABD'den Hariri suikastının faili Ayyaş hakkında bilgi sağlayana 10 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri suikastinden suçlu bulunan Hizbullah üyesi Selim Cemil Ayyaş'ın yakalanmasına yardım edecek bilgi için 10 milyon dolar ödül koyduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
ABDden Hariri suikastının faili Ayyaş hakkında bilgi sağlayana 10 milyon dolar ödül
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ABD Dışişleri Bakanlığı "Adalet İçin Ödül" programı, Hariri suikastinin faili Ayyaş hakkında ödül duyurusunda bulundu.

Açıklamaya göre ABD, Hizbullah üyesi olan ve Aralık 2020'de BM'ye bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi tarafından suikastten suçlu bulunan Ayyaş'ın yerinin tespit edilmesine ya da yakalanmasına yardımcı olacak bilgi için 10 milyon dolar ödül koydu.

Hizbullah içindeki rolünden bahsedilen ve hakkında sınırlı bilgi olduğu kaydedilen Ayyaş'ın, daha önce Amerikan askeri hedeflerine yönelik saldırı girişimlerinde bulunduğu da belirtildi.

Ne olmuştu?

  • Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, geçen ağustos ayında yapılan son duruşmada, Lübnan eski Başbakanı Hariri ve diğer 21 kişinin ölümüyle ilgili Hizbullah örgütü üyesi Selim Cemil Ayyaş'ı suçlu bulmuştu.
  • Lübnan Başbakanı Hariri, 2005 'te bomba yüklü araçla düzenlenen suikast sonucu, korumaları ve yardımcılarıyla beraber hayatını kaybetmişti.
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