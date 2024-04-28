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Dünya

ABD'den 'İsrail bizi dinleyene kadar Refah'a saldırmayacak' açıklaması: Güvence verdiler

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, terör devleti İsrail'in Refah'a yönelik planladığı saldırıya ilişkin, "İsrail, endişelerimizi kendileriyle paylaşma fırsatı bulana kadar Refah'a girmeyecekleri konusunda bize güvence verdi" diye konuştu.

19:09 - 28/04/2024 Pazar
Güncelleme: 19:38 - 28/04/2024 Pazar
IHA
ABD Başkanı Biden - İsrail Başbakanı Netanyahu (Foto: Arşiv)
ABD Başkanı Biden - İsrail Başbakanı Netanyahu (Foto: Arşiv)

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Refah'a yönelik planladığı askeri harekat hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD'den 'İsrail bizi dinleyene kadar Refah'a saldırmayacak' açıklaması

Kirby, İsrail'in Refah'a saldırmadan önce ABD'nin endişelerini dinlemeyi kabul ettiğini belirterek,
"Bakış açılarımızı ve endişelerimizi kendileriyle paylaşma fırsatı bulana kadar Refah'a girmeyecekleri konusunda bize güvence verdiler
" dedi.

"Beli daha kalıcı bir ateşkes yapabiliriz"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in önümüzdeki hafta bölgeyi ziyaret edeceğini belirten Kirby, Blinken'ın ziyareti sırasında ABD'nin en az altı hafta sürmesini istediği geçici bir ateşkes için baskı yapacağını aktardı. Kirby,
"Umuyoruz ki altı haftalık geçici bir ateşkesin ardından belki daha kalıcı bir şeyler yapabiliriz"
ifadelerini kullandı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaşan yardım tırlarının sayısının artmaya başladığını da belirten Kirby,
"İsrailliler, Başkan Biden'ın kendilerinden yerine getirmelerini istediği taahhütleri yerine getirmeye başladılar"
dedi.


#ABD
#İsrail
#Filistin
#Refah
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