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Dünya

ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Türkiye ile çözmelisiniz

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki görüşmelere müdahil olmadıkları, anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında çözülmesi gerektiği belirtildi.

09:55 . 28/01/2023 Cumartesi
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby

İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'yi ikna çabaları devam ederken, İsveç tarafında Türkiye ile yaşanan gerginlikte ABD'nin çözüm ortağı olup olmayacağı merak ediliyordu.

ANLAŞMAZLIKLAR ÇÖZÜLMELİ

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerini güçlü bir biçimde desteklediklerini ancak diğer taraftan Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında halledilmesi gerektiğini savundu.

MÜZAKERELER SÜRMELİ

Kirby, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusundaki endişelerinin farkında olduklarını belirterek, bu husustaki müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.




#abd
#isveç
#nato
1 saat önce
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ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Türkiye ile çözmelisiniz
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