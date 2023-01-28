ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Türkiye ile çözmelisiniz

Terör örgütü PKK'ya kucak açan İsveç'e destek, Suriye'de YPG/PKK ile ortak hareket eden ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Ankara'ya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanması halinde, Türkiye'ye F-16 satışına ABD Kongresi'nde daha sıcak bakılmasını sağlayacağı mesajını verdiklerini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Vedant Patel ise yaptığı açıklamada "Bu iki konu, yani F-16'lar ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulü, birbirinden ayrı olmaya devam edecek; herhangi bir karşılıklılık söz konusu değil" ifadelerini kullandı.