ABD'den Rusya'ya Navalnıy uyarısı: Ölürse bunun Rusya'ya karşı sonuçları olacak

CNN'de yayımlanan "State of the Union" programına konuşan Sullivan, ABD-Rusya ilişkilerini ve Navalnıy'ın durumunu değerlendirdi.

Sullivan, Rus muhalif Navalnıy'ın bozulan sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirterek, "Bay Navalnıy'ın hapisteyken başına geleceklerden kendilerinin sorumlu olduğunu Rus hükümetine ilettik ve Rusya uluslararası toplum tarafından sorumlu tutulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Ölürse bunun sonuçları olacak"

"Eğer Bay Navalnıy ölürse bunun sonuçlarının olacağını kendilerine söyledik." diyen Sullivan, Moskova'ya karşı ne gibi adımlar atacaklarını şu anda kamuoyu önünde tartışmayacağını ancak böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde bunun net bir şekilde ortaya konacağını ifade etti.

OYNAT 00:40 Rus muhalif lider Navalni, zehirlendiğini iddia ettiği su şişesini paylaştı Rus muhalif lider Navalni, zehirlendiğini iddia ettiği su şişesini sosyal medya hesabından paylaştı. Almanya'da tedavi altında bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, zehirlenme olayına ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüde, şişenin içerisindeki sudan zehirlendiğini ileri sürdü.

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Navalnıy sağlık sorunları yaşadığı iddiası