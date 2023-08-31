ABD'den sürpriz adım: İngiltere’ye nükleer silah konuşlandıracak

Afrika'da sömürgeci Fransa'ya karşı duyulan öfke domino etkisine dönüştü. Yakın dönemde Nijer'den sonra Gabon'da da askerin yönetime el koymasından sonra Kamerun ve Ruanda, ulusal ordularında yeni atamalar yaptı. Uzun yıllardır iktidarda olan 2 liderin, Gabon'daki darbeden sonra kendi ülkelerinde de benzer bir durum yaşanmaması için önlem almaya çalıştığı iddia edildi.