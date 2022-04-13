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Dünya ABDden Ukraynaya 800 milyon dolarlık ilave yardım
AVRUPA

ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave yardım

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu. Biden'ın açıkladığı yeni yardım paketiyle ABD'nin Ukrayna'ya 2021 başından bu yana sağladığı savunma yardımlarının miktarı 3 milyar dolara ulaşmış oldu.

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Haber Merkezi AA
ABDden Ukraynaya 800 milyon dolarlık ilave yardım
ABD Başkanı Joe Biden

Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Zelenskiy'e bugün Ukrayna'ya silah, mühimmat ve diğer savunma yardımını onayladığımızı bildirdim." ifadesini kullandı.

  • Ukrayna'nın ABD'nin verdiği silahları gayet verimli bir şekilde kullandığını belirten Biden, "Rusya Donbas bölgesindeki saldırılarını artırmaya hazırlanırken, Ukrayna'ya kendini savunacak yardımları yapmayı sürdüreceğiz." görüşünü paylaştı.

Pakette helikopterler var

Biden, Ukrayna'ya yapılacak yardımlarla Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna gelecekte yapılacak saldırılara Ukrayna'nın da yanıt vermesini sağlamak istediklerini belirterek, yardım paketinin içinde top sistemleri, toplar ve zırhlı askeri araçlar olacağını, bunun yanında askeri helikopterler de göndereceklerini kaydetti.

ABD'nin ve ortaklarının Ukrayna'ya verdiği desteğin kritik önemde olduğunun altını çizen Biden, "Bu yardımlar, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'yı ele geçirme ve kontrol etme amacına ulaşamamasını sağladı. Şimdi eli kolu bağlı duramayız. Zelenskiy'e ABD'nin özgürlük savaşlarında Ukrayna halkının yanında durmaya devam edeceğini söyledim." mesajını paylaştı.

  • Biden'ın açıkladığı yeni yardım paketiyle ABD'nin Ukrayna'ya 2021 başından bu yana sağladığı savunma yardımlarının miktarı 3 milyar dolara ulaşmış oldu.

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