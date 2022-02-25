AB'den Putin ve Lavrov'a yaptırım: Mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi
Dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlenmişken Avrupa Birliği'nden yeni bir hamle geldi. AB yetkilileri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un mal varlıklarının dondurulmasına karar verildiğini açıkladı.
Dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlenmişken Avrupa Birliği'nden yeni bir hamle geldi. AB yetkilileri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.
AB'DEN YAPTIRIM
Putin'in açıklamalarının ardından Ukrayna'ya hava ve karadan saldırılar başlamış Ukrayna ve Rus birlikleri arasına çatışmalar yaşanmıştı. Rus birliklerinin gün içinde Kiev'e girmesi beklenirken Avrupa Birliği'nden yeni bir yaptırım kararı geldi.
AB yetkilileri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un mal varlıklarının dondurulmasına karar verildiğini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'e "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." çağrısı yapmış Putin ise bu çağrıya cevap vererek "Müzakereye oturmaya hazır" olduklarını açıklamıştı.