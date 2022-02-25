Dünya ABden Putin ve Lavrova yaptırım Mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi
AVRUPA

AB'den Putin ve Lavrov'a yaptırım: Mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi

Dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlenmişken Avrupa Birliği'nden yeni bir hamle geldi. AB yetkilileri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un mal varlıklarının dondurulmasına karar verildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
ABden Putin ve Lavrova yaptırım: Mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi
Lavrov ve Putin.

Dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlenmişken Avrupa Birliği'nden yeni bir hamle geldi. AB yetkilileri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

AB'DEN YAPTIRIM

Putin'in açıklamalarının ardından Ukrayna'ya hava ve karadan saldırılar başlamış Ukrayna ve Rus birlikleri arasına çatışmalar yaşanmıştı. Rus birliklerinin gün içinde Kiev'e girmesi beklenirken Avrupa Birliği'nden yeni bir yaptırım kararı geldi.

AB yetkilileri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un mal varlıklarının dondurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'e "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." çağrısı yapmış Putin ise bu çağrıya cevap vererek "Müzakereye oturmaya hazır" olduklarını açıklamıştı.

Kiev'den ayrılmak isteyen Ukraynalılar tren garında yoğunluk oluşturdu
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Kiev'den ayrılmak isteyen Ukraynalılar tren garında yoğunluk oluşturdu
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Kiev halk, şehri terk etmek için tren garına akın etti.

İstasyon içinde halkın panik halinde şehirden uzaklaşmak için trene bindiği görüldü.

Otobüs ve trenlere bilet bulamayan vatandaşların taksilere binerek şehirden uzaklaşmaya çalıştıkları gözlenirken durumu fırsat bilen taksi şoförlerinin de Kiev'den Livov'a otobüs veya trenle 20 dolara gidilen yol için kişi başı 400 dolar istedikleri öğrenildi.




Kiev'de halka Rus birliklerine karşı şehir savaşı için cephane dağıtılıyor
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Kiev'de halka Rus birliklerine karşı şehir savaşı için cephane dağıtılıyor
Rusya'nın işgal birlikleri Ukrayna boyunca ilerlerken başkent Kiev'de halk çatışmaya hazırlanıyor. Silahlandırılan halk birliklerine kamyonlarla cephane ve mühimmat dağıtıldı.

Ukrayna Güvenlik Servisi gizli belgeleri Rusya'nın eline geçme ihtimaline karşı yakarak imha etti
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Ukrayna Güvenlik Servisi gizli belgeleri Rusya'nın eline geçme ihtimaline karşı yakarak imha etti
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Kievden kaçış

Kiev'den kaçış

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