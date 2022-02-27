Dünya ABden Rusyaya yeni yaptırımlar Hava sahasını Rus uçaklarına kapatacak
AVRUPA

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar: Hava sahasını Rus uçaklarına kapatacak

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Belarus'a karşı da yaptırımların uygulanacağını açıklayan Leyen, "Lukaşenko hain saldırıya destek oldu" dedi. Leyen ayrıca AB hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABden Rusyaya yeni yaptırımlar: Hava sahasını Rus uçaklarına kapatacak
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıkladı.

Von der Leyen, yaptığı açıklamada, AB hava sahasını Rusya'nın havayollarına kapatma kararı aldıklarını belirterek, "Bu, oligarkların özel jetlerini de kapsayacak." dedi.

"Kremlin'in medya makinesini AB'de yasaklayacağız." ifadesini kullanan von der Leyen, Rus devletinin yayın organları Russia Today ve Sputnik ile onların yan kuruluşlarını hedef alacaklarını ifade etti.

Von der Leyen, "Artık Putin'in savaşını haklı çıkarmak için yalanlarını yayamayacaklar." diye konuştu.

  • Ayrıca von der Leyen, AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı.

BELARUS'A DA YENİ YAPTIRIMLAR

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Belarus'a da yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de alınacak tedbirlerle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yarıdan fazlasının bloke edileceğini bildirdi.

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Borrel, basın toplantısında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ukraynalı silahlı kuvvetler işgale karşı duruyorlar. Putin, bu savaşı sadece Ukrayna'ya açmadı. Dünya güvenliğine yönelik bir durumdur.

Elimizden gelen her türlü yardımı yapıyoruz. Bu hafta 4. kez AB Komisyonu başkanlarını topluyorum. Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın tekliflerini ileteceğim. Acil bir şekilde gerekli malzemeleri tedarik edeceğiz.

AB'nin silah sağlamamasından bahsediliyordu ama Ukrayna ordusuna destek vermek için uğraşıyoruz. Eşi benzeri olmayan bir dönemden geçiyoruz. Bu iş burada bitmeyecek. Ekibime ve AB çalışanlarına talimatta bulundum. Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarına yanıt vereceğiz. Sayın Kuleba'nın bahsettiği ihtiyaçlardan bahsediyorum."

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