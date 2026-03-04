Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD'li senatörü endişelendiren senaryo: Amerikan askerlerinin İran'da sahaya inmesinden korkuyorum

ABD'li senatörü endişelendiren senaryo: Amerikan askerlerinin İran'da sahaya inmesinden korkuyorum

10:014/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
ABD’de senatörlere verilen gizli İran brifingi tartışma başlattı.
ABD’de senatörlere verilen gizli İran brifingi tartışma başlattı.

Demokrat Senatör Richard Blumenthal, Kongre'ye yapılan kapalı bilgilendirme sonrası ABD'nin İran'a kara birlikleri gönderebileceği ihtimalinden endişe duyduğunu belirterek, "Askerlerimizi İran'da sahaya gönderebileceğimizden her zamankinden daha fazla korkuyorum" dedi.

ABD ve İsrail’in
’a yönelik başlattığı saldırılar, Vaşington'daki siyasi krizi tetikledi. Senatörler, ABD askerlerinin İran’a gönderilmesinden korktuklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun senatörlere verdiği brifingin ardından Demokrat Senatör Richard Blumenthal, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu brifingde konuşulanları sadece Kongre üyelerinin değil, tüm Amerikan halkının bilmeye hakkı olduğunu belirten
Blumenthal, Donald Trump yönetiminin İran konusunda kafasının karışık olduğunu ima etti.

“Asker gönderme ihtimali beni endişelendiriyor”

Blumenthal,
"Bu brifingin ardından, askerlerimizi (İran'da) sahaya gönderebileceğimizden her zamankinden daha fazla korkuyorum. Yönetimin hedeflerine ulaşmak için ABD askerlerinin gerekli olabileceğini düşünüyorum ancak yönetimin bundan sonra önceliklerinin ne olacağı konusunda net bir fikrim yok"
diye konuştu.
Yönetimin İran'daki hedefleri konusunda aldığı brifingin ardından kafasının daha net olmadığını vurgulayan Blumenthal,
"Burada öncelik nedir, İran'ın nükleer kapasitesini yok etmek mi, sadece füzeleri yok etmek mi, rejim değişikliği mi, yoksa terörist faaliyetleri durdurmak mı?"
ifadesini kullandı.

“Amerikan halkı da bilmeli”

Blumenthal, İran'la ilgili bu tür konuların gizli olarak konuşulmaması gerektiğine işaret ederek,
"Amerikan halkı da bu bilgilere erişebilmelidir"
şeklinde konuştu.


ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kongrenin her iki kanadında verdiği basına kapalı brifinglerde yönetimin İran'la ilgili önceliklerini ve mevcut durumu Kongre üyelerine aktarmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Vaşington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



#ABD
#İran
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ su kesintisi 4 Mart duyurusu: Ankara'da hangi ilçelerde sular kesilecek?