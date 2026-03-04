ABD'li senatörü endişelendiren senaryo: Amerikan askerlerinin İran'da sahaya inmesinden korkuyorum

Demokrat Senatör Richard Blumenthal, Kongre'ye yapılan kapalı bilgilendirme sonrası ABD'nin İran'a kara birlikleri gönderebileceği ihtimalinden endişe duyduğunu belirterek, "Askerlerimizi İran'da sahaya gönderebileceğimizden her zamankinden daha fazla korkuyorum" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun senatörlere verdiği brifingin ardından Demokrat Senatör Richard Blumenthal, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
“Asker gönderme ihtimali beni endişelendiriyor”
“Amerikan halkı da bilmeli”
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kongrenin her iki kanadında verdiği basına kapalı brifinglerde yönetimin İran'la ilgili önceliklerini ve mevcut durumu Kongre üyelerine aktarmıştı.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Vaşington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.