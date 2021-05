ABD'li sinema sanatçısı Mark Ruffalo'dan İsrail işgaline karşı yaptırım çağrısı

Hollywood'un Hulk karakterini canlandıran ünlü isim Ruffalo, Twitter hesabından, "Kudüs'te 1500 Filistinli sınır dışı edilmekle karşı karşıya. 200 protestocu yaralandı, 9 çocuk öldürüldü. Güney Afrika'daki yaptırımlar siyahi halkının özgürlüğüne kavuşmasına yardımcı oldu. Filistinlileri özgürleştirmek için İsrail'e yaptırımların zamanı geldi." şeklinde paylaşım yaptı.

Amerikalı aktör, "Şeyh Cerrah" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İsrail'e yaptırım için 2 milyon imza çağrısında bulunan bir internet sayfasının linkini de yer verdi.

1500 Palestinians face expulsion in #Jerusalem. 200 protesters have been injured. 9 children have been killed. Sanctions on South Africa helped free its black people - it’s time for sanctions on Israel to free Palestinians. Join the call. #SheikhJarrah https://t.co/f9R6LYljez REKLAM May 11, 2021

OYNAT 03:27 Osmanlı'dan günümüze Şeyh Cerrah'ın bilinmeyen hikayesi İsrail Yüksek Mahkemesi'nin tahliye kararı ardından başlayan protestolar İsrail'in saldırıları sonrası tüm dünya çapında yayıldı. Protestoların başladığı günden bu yana İsrail polisinin uyguladığı şiddet dolayısıyla 300'den fazla insan yaralandı onlarcası gözaltına alındı. İsrail'in hava saldırısı ardından da 9'u çocuk 20 Filistinli hayatını kaybetti. Tartışmaların merkezinde olan Şeyh Cerrah'ın yaşadığı tarihsel serüveni sizler için derledik.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Ruffalo'nun referans verdiği internet sayfasında, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanları, Parlamenterler ve Devlet Başkanlarına" hitabıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin uyguladığı şiddete vurgu yapılarak, "Filistin halkına yapılan muamele, dünya vicdanında bir leke haline geldi. Filistinlilere tam ve eşit sivil haklar tanınana kadar İsrail sanayisine yaptırım getirme zamanıdır." ifadelerine yer verildi.

2 milyon imza çağrısı yapılan platformda 1 milyon 700 binden fazla imzanın toplandığı görüldü.

DÜNYA New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek protestosu