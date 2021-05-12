Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABDli sinema sanatçısı Mark Ruffalodan İsrail işgaline karşı yaptırım çağrısı
AMERİKA

ABD'li sinema sanatçısı Mark Ruffalo'dan İsrail işgaline karşı yaptırım çağrısı

ABD'li sinema oyuncusu ve yönetmen Mark Ruffalo, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere karşı şiddet uygulamasını eleştirerek İsrail'e yaptırım çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
ABDli sinema sanatçısı Mark Ruffalodan İsrail işgaline karşı yaptırım çağrısı
Ruffalo; İsrail'e yaptırım için 2 milyon imza çağrısında bulunan bir internet sayfasının linkini paylaştı.

Hollywood'un Hulk karakterini canlandıran ünlü isim Ruffalo, Twitter hesabından, "Kudüs'te 1500 Filistinli sınır dışı edilmekle karşı karşıya. 200 protestocu yaralandı, 9 çocuk öldürüldü. Güney Afrika'daki yaptırımlar siyahi halkının özgürlüğüne kavuşmasına yardımcı oldu. Filistinlileri özgürleştirmek için İsrail'e yaptırımların zamanı geldi." şeklinde paylaşım yaptı.

Amerikalı aktör, "Şeyh Cerrah" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İsrail'e yaptırım için 2 milyon imza çağrısında bulunan bir internet sayfasının linkini de yer verdi.

Osmanlı'dan günümüze Şeyh Cerrah'ın bilinmeyen hikayesi
OYNAT 03:27
Osmanlı'dan günümüze Şeyh Cerrah'ın bilinmeyen hikayesi
İsrail Yüksek Mahkemesi'nin tahliye kararı ardından başlayan protestolar İsrail'in saldırıları sonrası tüm dünya çapında yayıldı. Protestoların başladığı günden bu yana İsrail polisinin uyguladığı şiddet dolayısıyla 300'den fazla insan yaralandı onlarcası gözaltına alındı. İsrail'in hava saldırısı ardından da 9'u çocuk 20 Filistinli hayatını kaybetti. Tartışmaların merkezinde olan Şeyh Cerrah'ın yaşadığı tarihsel serüveni sizler için derledik.

Ruffalo'nun referans verdiği internet sayfasında, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanları, Parlamenterler ve Devlet Başkanlarına" hitabıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin uyguladığı şiddete vurgu yapılarak, "Filistin halkına yapılan muamele, dünya vicdanında bir leke haline geldi. Filistinlilere tam ve eşit sivil haklar tanınana kadar İsrail sanayisine yaptırım getirme zamanıdır." ifadelerine yer verildi.

2 milyon imza çağrısı yapılan platformda 1 milyon 700 binden fazla imzanın toplandığı görüldü.

New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek protestosu
DÜNYA
New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek protestosu

İsrail’in suç ortakları
DÜNYA
İsrail’in suç ortakları

Abone Ol Google News
Görüntüler Şırnaktan

Görüntüler Şırnak'tan

​Terörden temizlendi 16 aileye ekmek kapısı oldu.
Metrelerce uzunluktasabah kuyruğu

Metrelerce uzunlukta
sabah kuyruğu

​Sabah erken saatte gelip beklemeye başladılar.
Türkiyeye aşıüretimi için lisans verdi

​Sinovac'ın CEO'su Yin Weidong açıkladı.

​İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye yoğun bombardıman.

Mescid-i Aksa'yı işgal edip Gazze'de katliam yapan İsraillilerin gözü döndü.

​Facebook, Instagram ve Twitter'dan sansür.

TÜMOSAN'dan<br>Gine'ye 50 traktör

TÜMOSAN'dan
Gine'ye 50 traktör

Şirketin traktör satışları geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı.

Bakanlıktan<br>bayram uyarısı!

Bakanlıktan
bayram uyarısı!

Yiyeceklerin miktarını aniden artırmayın.

Aralarından ​12'si çocuk 2'si ise kadın.
Mermiye karşılık taş

Mermiye karşılık taş

​İşgalci İsrail polisi yine Mescid-i Aksa'ya saldırdı.
ABD İsrail'e<br>kalıcı destek veriyor

ABD İsrail'e
kalıcı destek veriyor

​Küba Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadı.
İsrail’in suç ortakları

İsrail’in suç ortakları

​Batı medyası, Müslümanlara gerçekleşen saldırıları perdeliyor.
Zulme karşı tek ses olalım

Zulme karşı tek ses olalım

Erdoğan'ın İsrail terörüne ortak tavır için başlattığı telefon diplomasisi dün de sürdü.
Aksa'yı her zaman savunacağız

Aksa'yı her zaman savunacağız

Altmış ülkenin katılımıyla Kudüs toplantısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.