Dünya ABDnin İncirlikteki nükleer bombaları taşıması Türkiyenin menfaatine olur
ORTADOĞU

ABD'nin İncirlik'teki nükleer bombaları taşıması Türkiye'nin menfaatine olur

Türkiye ile ABD ilişkileri özellikle son 5 yıldır büyük sınavlardan geçiyor. İki ülke arasındaki her krizden sonra ABD medyasında 'İncirlik'teki nükleer silahların taşınması' gündeme getiriliyor. Peki, nükleer silahların İncirlik'ten çekilmesi Türkiye için avantaj mı yoksa dezavantaj mı? ABD'nin en son 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gündeme getirdiği nükleer silahların taşınması mümkün mü? Yeni Şafak, Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş ile bu sorulara yanıt aradı.

Hasan Hız Yeni Şafak
İncirlik Üssü'nde 50 adet nükleer bomba bulunuyor. Bu bombalar, Hiroşima’ya atılan atom bombasının asgari dört katı gücünde.
İncirlik Üssü'nde 50 adet nükleer bomba bulunuyor. Bu bombalar, Hiroşima’ya atılan atom bombasının asgari dört katı gücünde.

Soğuk Savaş döneminden bu yana İncirlik Hava Üssünde bulunan nükleer silahların varlığı, Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD medyasında yeniden tartışma konusu yapıldı.

ABD'de savunma sanayi sektörüyle ilgili en çok takip edilen haber sitelerinden Defense One'da, Rusya ile Türkiye ilişkilerinin NATO'yu tehdit ettiği ve İncirlik'teki nükleer silahların güvende olmadığını savunan bir makale kaleme alındı.

Peki, her kriz döneminde Türkiye'ye karşı nükleer silah kartının gündeme gelmesi ne anlam ifade ediyor? İncirlik'te bulunan nükleer silahların taşınması Türkiye için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Türkiye'nin izni olmadan bu nükleer silahlar taşınabilir mi?

Yeni Şafak'ın sorularını yanıtlayan Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, ABD'nin İncirlik'ten nükleer silahlarını çekmesinin Türkiye için bir mükafat anlamına gelebileceğini belirterek, "NATO politikaları çerçevesinde nükleer bombalara ev sahipliği yapması Türkiye için bir tehdit. ABD nükleer bombaları bir yerde kullandığı anda, karşıdaki ülke sizi hedef olarak konumlandırır. Türkiye, NATO'nun bu politikasına destek verirken, hedef ülke haline geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

İncirlik Üssü.

İncirlik'in konumu çok stratejik

ABD'nin zaman zaman nükleer silahları Romanya ve Yunanistan'a taşınmasını gündeme getirdiğini belirten Karataş, "Yunan halkı bu talep karşısında ayağa kalktı. 'Topraklarımızda nükleer bomba istemiyoruz' dediler. Nükleer bombalar uçaklar aracılığıyla atıldığı için, İncirlik menzil açısından hedef ülkeye yakınlık açısından olağanüstü kolaylık sağlıyor. Siz bombaları buraya koyduğunuz anda, 1-2 saat menzilden kazanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin izni olmadan çekemez

  • ABD'nin Türkiye'nin izni olmadan bu nükleer silahları çekemeyeceğinin altını çizen Karataş, "Nükleer bombaların taşınması için öncelikle ev sahibinin onayı gerekli. Taşıyabilmeleri için emniyetli bir yer bulmaları lazım ki, bu şu anda yok." ifadelerine yer verdi.

İncirlik'in dışında İtalya, Belçika, Hollanda ve Almanya nükleer silahlara ev sahipliği yapıyor.

ABD'deki nükleer tartışmalar suni gündem

Barış Pınarı Harekatı sonrası yeniden gündeme gelen nükleer silahların çekilmesiyle ilgili Karataş, "Demokratlar birkaç yıl önce iktidardaydı, bu nükleer silahları o zaman neden taşımadılar? ABD'de muhalefet, iktidarı köşeye sıkıştırmak için bu argümanı kullanıyor. Devletler nükleer silahlarla ilgili sessizlik politikası izler, cevap verilmez ve genelde reddedilmez. Bu sessizlik Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Türkiye'deki nükleer silahların güvenliğinden eminim' sözleriyle bozuldu" yorumunu yaptı.

İncirlik’te 50 nükleer bomba
GÜNDEM
İncirlik’te 50 nükleer bomba

ABD İncirlik’i kaybeder
GÜNDEM
ABD İncirlik’i kaybeder
Müjdemiz olacak

Müjdemiz olacak

Erdoğan: ​Gerekirse güvenli bölge sınırımızı genişleteceğiz.
Sıfır km aldığı araçtakaza da çıktı boya da

'Sıfır' km aldığı araçta
kaza da çıktı boya da

​Sizin aldığınız 'sıfır' aracın da başına 'gelmeyen kalmamış' olabilir!
Türkiyeninmenfaatine olur

Türkiye'nin
menfaatine olur

​ABD medyası yine İncirlik'teki bombaları gündeme getirdi.
405 el<br>düşmanlığa kalktı

405 el
düşmanlığa kalktı

​Ankara, Türkiye karşıtı tasarının kabulüne sert tepki gösterdi.
Çekilme<br>tamam değil

Çekilme
tamam değil

PKK'lı teröristler oldukları yerde duruyorlar.
PKK'ya özel vize

PKK'ya özel vize

​Teröristleri engelsiz şekilde ABD'ye sokmayı planlıyorlar.

Terörün<br>finansı petrolden

Terörün
finansı petrolden

​Suriye'nin yeraltı kaynaklarına çöktüler.
'10. Yıl Marşı' ile <br>taciz anları

'10. Yıl Marşı' ile
taciz anları

Utanç anları büyük tepkiye neden oldu.
İsrailli firmaya casusluk suçlaması

İsrailli firmaya casusluk suçlaması

​Kaşıkçı cinayetinde de kullanılmıştı.

Tel Abyad'a<br>ofis modeli

Tel Abyad'a
ofis modeli

​Tel Abyad'ı normalleştirecek yönetim şekli belli oldu.
MİT'in yerine<br>adliye binası

MİT'in yerine
adliye binası

​MİT'in tarihi binası Ankara Adliye Sarayı olacak.
BES birikimi<br>115 milyarı aştı

BES birikimi
115 milyarı aştı

Bugüne kadar 7 milyona yakın kişi yararlandı.
Bağdadi'nin öldürüldüğü <br>görüntüler yayınlandı

Bağdadi'nin öldürüldüğü
görüntüler yayınlandı

CENTCOM: Öldürmek için tasarlanmış bir infaz planı geliştirdik.
Bu tarihi bir an

Bu tarihi bir an

​Suriye Anayasa Komitesi ilk kez toplandı.
FED 3'üncü kez <br>faiz indirdi

FED 3'üncü kez
faiz indirdi

İlk kez temmuz ayında faiz indirimine gitmişti.
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor?
Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor?

Ekonomide sık kullanılan bir terim olan 'faiz oranları' aslında ne anlama geliyor? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) birçok karışıklığa sebep olan faiz oranlarını düşürmesi ve artırması ne ifade ediyor? Faiz oranları tüketici, girişimci veya birçok iş adamı için nelere sebep oluyor sizin için araştırdık.
En zor şartlara dayanıklılar: Yerli ve milli üretim silahlar güvenlik güçlerine teslim edildi
Ekonomi

En zor şartlara dayanıklılar: Yerli ve milli üretim silahlar güvenlik güçlerine teslim edildi

Güvenlik güçlerinin 5,56 milimetre kalibre piyade tüfeği ihtiyacının karşılanması amacıyla MKEK, Sarsılmaz ve Kale Kalıp şirketleri yerli ve milli üretim piyade silahlarından 43 bin tanesini teslim etti. Güvenlik güçlerine büyük üstünlük sağlayacak yerli üretim silahlar en zor şartlarda test edilerek üretildi.
Balıkçılardan kötü haber: Bu yıl sofrada palamut olmayabilir
Ekonomi

Balıkçılardan kötü haber: Bu yıl sofrada palamut olmayabilir

Eylül ayında 'Vira bismillah' diyerek sezona başlayan balıkçılar denizlerde bekledikleri bolluğu bulamayınca 'Umarız yakın dönemde değişir' temennisiyle yollarına devam etmişti. Ekim sonu itibariyle denizlerde verimin halen düşük olmasına 'palamut yokluğu' da eklendi. Mudanya Balıkçılar ve Denizciler Derneği Başkanı Çetin Ateş, "Bu yıl sofrada palamut göremeyebilirsiniz. Mutlaka palamut almak isteyenler cep yakan fiyatlarla karşılaşacak" görüşünde. Yenisafak.com palamudun neden olmadığını ve denizlerdeki son durumu araştırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.