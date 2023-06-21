ABD'nin 'Türkiye hamlesi' Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı

'ABD, Türkiye'yi İsveç'in üyeliğini 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesi için zamanında onaylamaya çağırıyor. Ancak Erdoğan, İskandinav ülkesinin Türkiye'nin güvenlik endişelerini yeterince ele almadığını, özellikle de Ankara'nın terörist olarak gördüğü çok sayıda Türk vatandaşını iade etmeyi reddetmesini aktarmaya devam ediyor.'