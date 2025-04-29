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ABD'nin tutsak ettiği Rümeysa Öztürk'ün nakli askıya alındı

ABD'nin tutsak ettiği Rümeysa Öztürk'ün nakli askıya alındı

22:5929/04/2025, Salı
DHA
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Filistin'e verdiği destek nedeniyle gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk.
Filistin'e verdiği destek nedeniyle gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin’e verdiği destek nedeniyle gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün, Louisiana'dan Vermont’a sevk edilmesine ilişkin kararın Temyiz Mahkemesi tarafından durdurulduğu bildirildi. Öztürk'ün hukuk ekibi, "sla tutuklanmamalı ve gözaltına alınmamalıydı. Rümeysa serbest kalana kadar mücadeleyi bırakmayacağız" açıklamasını yaptı.

Temyiz Mahkemesi İkinci Dairesi, ABD hükümetinin itirazı sonrası, inceleyip karara bağlamak üzere Öztürk'ün Vermont'a nakil işlemleriyle ilgili geçici durdurma kararı aldığını duyurdu. Temyiz kararında, Vermont Federal Bölge Mahkemesi'nin nakil kararının durdurulmasına yönelik dilekçe sunan hükümet avukatlarından, en geç 1 Mayıs'a kadar gerekçeli itiraz belgelerini sunmaları ve 6 Mayıs'ta düzenlenecek duruşma için savunma dosyasını hazırlamaları istendi.

"Asla tutuklanmamalı ve gözaltına alınmamalıydı"

Öztürk'ün hukuk ekibi Temyiz Mahkemesi'nin kararına cevap olarak yaptığı açıklamada,
"Rümeysa Öztürk asla tutuklanmamalı ve gözaltına alınmamalıydı. Davasını İkinci Daire Temyiz Mahkemesi'nde savunmaya hazırız ve serbest kalana kadar mücadeleyi bırakmayacağız”
ifadelerine yer verdi.



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