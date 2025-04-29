ABD'nin tutsak ettiği Rümeysa Öztürk'ün nakli askıya alındı

Temyiz Mahkemesi İkinci Dairesi, ABD hükümetinin itirazı sonrası, inceleyip karara bağlamak üzere Öztürk'ün Vermont'a nakil işlemleriyle ilgili geçici durdurma kararı aldığını duyurdu. Temyiz kararında, Vermont Federal Bölge Mahkemesi'nin nakil kararının durdurulmasına yönelik dilekçe sunan hükümet avukatlarından, en geç 1 Mayıs'a kadar gerekçeli itiraz belgelerini sunmaları ve 6 Mayıs'ta düzenlenecek duruşma için savunma dosyasını hazırlamaları istendi.