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Dünya

Acil servise götürüldü: İşgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ramat Gan şehrindeki Şiba Hastanesi'nin acil servis birimine götürüldüğü belirtilen Netanyahu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan İsrail Başbakanlık Basın Ofisi tıbbi incelemenin yapıldığını aktardı.

18:25 . 15/07/2023 Cumartesi
AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Şiba Hastanesi'ne geldi, durumu iyi ve tıbbi inceleme yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail medyası ise Netanyahu'nun Ramat Gan şehrindeki Şiba Hastanesi'nin acil servis birimine götürüldüğünü belirtti.

73 yaşındaki Netanyahu, İsrail'de aralıklı olarak toplamda 14 yıldır başbakanlık görevini yürütüyor.



#Netanyahu
#Hastaneye Kaldırıldı
#İşgalci
#İsrail
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