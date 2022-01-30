Dünya 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına yalanlama
ORTADOĞU

15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına yalanlama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kontrolü altındaki bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarını yalanlayarak, söz konusu fotoğrafların 2013 ve 2017’de yayınlandığının tespit edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
AFAD, Suriye’deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarını yalanladı
Foto/arşiv

AFAD tarafından Suriye’deki güvenli bölgelerde soğuk nedeniyle can kayıplarının yaşandığı iddiaları hakkında yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, basın yayın organlarında yer alan “Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kontrolü altındaki bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü” iddialarının araştırıldığı ve iddianın kanıtı olarak sunulan fotoğrafların 2013’te ve 2017’de yayınlandığının tespit edildiği kaydedildi.

Türkiye’nin Suriye’de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile İdlib Gerginliği Azaltma bölgelerindeki insanı yardım çalışmalarını AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşları ile sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, güvenli bölgelerdeki çalışmaların 2016’dan beri kış tedbirleri de dahil tüm mevsim şartlarını içerecek şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Güvenli bölgelerde son 6 günde Türkiye’nin kontrolündeki kamplarda bin 692 çadır, 2 bin 480 ton kömür, 23 bin 961 gıda kolisi, 46 bin 476 battaniye, 44 bin 774 giyim malzemesi dağıtıldığı kaydedilen açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmamasına karşın bölgede dondurucu soğukların devam ettiği aktarıldı.

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