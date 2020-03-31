Dünya Afganistanda koronavirüs vaka sayısı yükseldi İrandan dönenler salgını yayıyor
ASYA

Afganistan'da koronavirüs vaka sayısı yükseldi: İran'dan dönenler salgını yayıyor

Afganistan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 174'e yükseldi. İranlı yetkililer, Afganistan vatandaşlarının İran'dan dönüşlerinin devam etmesinin salgının yayılmasına neden olduğunu kaydetti.

Haber Merkezi AA
İran'dan dönen Afgan vatandaşları, salgının yayılmasına neden oldu.
İran'dan dönen Afgan vatandaşları, salgının yayılmasına neden oldu.

Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde daha önce 95 olarak açıklanan Kovid-19 vaka sayısının 174'e çıktığını bildirdi.

Vaka sayısının 131 olduğu ülkenin İran sınırındaki Herat vilayetinin birinci sırada yer aldığını ifade eden Mayar, Kovid-19 salgınını önlemek için başta başkent Kabil olmak üzere birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.

İRAN'DAN DÖNENLER SALGINI YAYIYOR

Mayar, Afganistan vatandaşlarının İran'dan dönüşlerinin devam etmesinin Kovid-19'un yayılmasına neden olduğunu kaydetti.

Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilirken, Nevruz ve Çiftçi Bayramı'nın yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.

  • Dört kişinin virüs nedeniyle öldüğü ülkede Kovid-19 önlemleri kapsamında günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.

Bu arada ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele için Afganistan'a 15 milyon dolar yardım yapılacağı bildirildi.

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Son 200 yıldır Afganistan topraklarında savaş var. İngiltere, Fransa, Rusya ve Hint işgalini sona erdiren Afganlar, son 40 yılda önce Sovyetler Birliği'ni Amerikan ordusunu hezimete uğrattı. Uzun yıllar savaştan ve çatışmalardan yorulmuş ülke şu günlerde kritik bir dönemece girdi. Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı resmen imzaladı. Peki bu anlaşmanın detaylarında neler var? Barış anlaşmasıyla ilgili süreç nereye evrilebilir? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız anlattı:


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