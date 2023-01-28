Afganistan'da soğuk havadan ölenlerin sayısı 166'ya yükseldi

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Afganistan'da soğuk hava
Afet Yönetim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ı kasıp kavuran şiddetli soğuk hava dalgasında en az 166 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Afganistan, 10 Ocak'tan bu yana -33 santigrat dereceye kadar düşen sıcaklıklar, yaygın kar yağışı, buzlu fırtınalar ve düzenli elektrik kesintileri ile baş etmekte.
RFE'nin haberine göre yardım kuruluşları, soğuk hava başlamadan önce Afganistan'ın 38 milyonluk nüfusunun yarısından fazlasının açlıkla karşı karşıya olduğu, yaklaşık 4 milyon çocuğun ise yetersiz beslenme sorunu yaşadığı konusunda uyarıda bulunmuştu. Bakanlık 28 Ocak'ta ölü sayısının geçen haftaya göre 88 artarak 166'ya ulaştığını söyledi.