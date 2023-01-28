Afganistan'da soğuk havadan ölenlerin sayısı 166'ya yükseldi

Afet Yönetim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ı kasıp kavuran şiddetli soğuk hava dalgasında en az 166 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Afganistan, 10 Ocak'tan bu yana -33 santigrat dereceye kadar düşen sıcaklıklar, yaygın kar yağışı, buzlu fırtınalar ve düzenli elektrik kesintileri ile baş etmekte.