​Afrika’da kardeşlik kazanıyor

Küresel güç mücadelesinin odak noktalarından Afrika’da Türkiye’nin artan ekonomik, sosyal, siyasi ve diplomatik etkinliği, kıta merkezli yayın yapan medya kuruluşlarında gündemin oldu. Bu etkinlik, African Report dergisinde Josephine Dedet imzalı “Türkiye Afrika’da büyük oyuncu olmaya hazırlanıyor” başlıklı yazıyla öne çıkartıldı. Yazıda Türkiye’nin 1990’lı yılların sonunda kıtaya olan ilgisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2005’te “Afrika Yılı” ilanı sonrasında geçen 16 yılda büyük ivme kazandığı belirtildi. Öte yandan Africa Intelligence adlı bir başka yayında ise Türkiye, Çin, Fransa ve Avrupa Birliği’nin Afrika ülkeleriyle 2021 yılında zirve düzenlemeye hazırlandığı kaydedilerek, “Önde gelen dünya güçleri kıta üzerindeki etkilerini göstermek istiyor” değerlendirmesine yer verildi.

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BATILI GÜÇLERDEN AYRIŞAN SİYASET

African Report’un haberinde Türkiye’nin kıtada kurduğu mükemmel siyasi bağlantılarla, Batılı güçlerin aksine, Afrikalı ülkelere ne yapmaları gerektiğini söylemediği, bunun yerine Afrika merkezli çözümler ürettiğine dikkat çekildi. Afrika’nın uluslararası kurumlarda daha iyi temsil edilmesi için Türkiye’nin lobi faaliyetlerinde bulunduğu kaydedilen yazıda, “Türkiye artık büyük oyuncu” yorumu paylaşıldı.

STRATEJİK ORTAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın attığı adımlar sonucunda, Türkiye’nin, Afrika Birliği’nin stratejik ortağı olduğu ve Afrika Kalkınma Bankasında bölge dışı üyesi konumu elde ettiği belirtildi. Yine Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin iki binli yıllar başında 3 milyar dolardan 2019 sonunda 26 milyar dolara yükseldiğine işaret edildi.

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YUMUŞAK GÜÇLE ARTAN ETKİNLİK

Yazıda, Türkiye’nin Afrika’da artan yumuşak gücüne de dikkat çekildi. Ankara’nın yalnızca kıtada yayınlanan Türk dizileriyle değil başta 60 Afrika şehrine uçuş gerçekleştiren THY olmak üzere, MÜSİAD, TÜSİAD, DEİK gibi Türk sermayesi temsilcileri, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı gibi kamu kurumlarının ve Türk sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin Türkiye’nin kıtada etkinliğini artırmasında önemli rol oynadığı belirtildi.

GÖZÜ PEK DİPLOMASİ

Türkiye’nin kıtada yürüttüğü gözüpek diplomasiye de yazıda vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Fransa’nın kıtadaki kolonyal geçmişine gönderme yaptığı, dünyanın Afrika’nın sorunlarına kayıtsızlığını dile getirmekten çekinmediği ve Türkiye’nin Libya’ya müdahalesine dikkat çekildi. Erdoğan’ın Gine, Senegal, Nijer ve Somali gibi ülkelerin devlet başkanlarıyla kişisel dostluklar geliştirdiği, Mogadişu’da açılan ve Somali ordusuna eğitim verilen askeri üs gibi neticelerin alındığı kaydedildi. Türkiye’nin kıtadaki diplomatik temsilcilik sayısının da yakında 44’e ulaşacağına işaret edildi.

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