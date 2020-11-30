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Dünya Ağdamın Giyaslı köyünde 18 yüzyıla ait bir cami ahır olarak kullanıldı
ASYA

Ağdam'ın Giyaslı köyünde 18. yüzyıla ait bir cami ahır olarak kullanıldı

Ermeniler işgal ettikleri bölgeleri terk ederken yakıp yıkmaya devam ediyor. Son olarak Ağdam'ın Giyaslı köyünde 18. yüzyıla ait bir caminin ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Ermeniler ayrılmadan önce camiyi yağmalayıp yıktı.

Haber Merkezi Diğer
Caminin ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
Caminin ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Ermenistan çekildiği bölgeleri yakıp yıkmaya devam ediyor.

AHIR YAPMIŞLAR!

Ağdam'ın Giyaslı köyünde 18. yüzyıla ait bir caminin ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Ermeniler ayrılmadan önce camiyi yağmalayıp yıktı.

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YAKIP YIKIYORLAR

Birçok yeri tahrip edilen, üzerindeki 9 kubbeden birinde büyük bir delik açılan, mihrabındaki işlemeler kurşunlanan hatta ahır olarak kullanılan caminin minare şerefelerinde ve duvarlarında, Ermenistan askerlerin yazdığı yazılar hala duruyor.

Kelbecer'i yakıp yıkan Ermeniler: Her şeyi yakacağız, Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız
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Kelbecer'i yakıp yıkan Ermeniler: Her şeyi yakacağız, Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız
Dağlık Karabağ anlaşması sonrası Kelbecer'i terk eden Ermeniler, evleri, kamu binalarını ve ormanlık alanları yakıyor. Kelbecer'i terk eden Ermenilerden biri Associated Press ajansına yaptığı açıklamada 'Her şeyi yakacağız. Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız' dedi.


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