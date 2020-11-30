Ağdam'ın Giyaslı köyünde 18. yüzyıla ait bir cami ahır olarak kullanıldı
Ermeniler işgal ettikleri bölgeleri terk ederken yakıp yıkmaya devam ediyor. Son olarak Ağdam'ın Giyaslı köyünde 18. yüzyıla ait bir caminin ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Ermeniler ayrılmadan önce camiyi yağmalayıp yıktı.
Ermenistan çekildiği bölgeleri yakıp yıkmaya devam ediyor.
AHIR YAPMIŞLAR!
Ağdam'ın Giyaslı köyünde 18. yüzyıla ait bir caminin ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Ermeniler ayrılmadan önce camiyi yağmalayıp yıktı.
YAKIP YIKIYORLAR
Birçok yeri tahrip edilen, üzerindeki 9 kubbeden birinde büyük bir delik açılan, mihrabındaki işlemeler kurşunlanan hatta ahır olarak kullanılan caminin minare şerefelerinde ve duvarlarında, Ermenistan askerlerin yazdığı yazılar hala duruyor.