Dünya Akdenizde can pazarı Yanan feribotta 24ü Türk 290 yolcu ölümden döndü
AVRUPA

Akdeniz’de can pazarı: Yanan feribotta 24’ü Türk 290 yolcu ölümden döndü

Yunanistan’dan İtalya’ya giden, 237’si yolcu 290 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde yangın çıktı. 24 Türk’ün de içinde bulunduğu yolcular Korfu Adası’na güçlükle tahliye edildi. Geminin ait olduğu şirket, 14 kişinin kayıp olduğunu iddia etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Akdeniz’de can pazarı: Yanan feribotta 24’ü Türk 290 yolcu ölümden döndü ​
İçerisinde 26 Türk vatandaşının da olduğu feribot, İyon Denizi’ndeki Korfu Adası yakınlarında seyrettiği sırada yanmaya başladı

Yunanistan’dan İtalya’ya gitmek üzere yolan çıkan, 239’u yolcu 51’i mürettebat 290 kişinin bulunduğu İtalya bandıralı feribotta yangın çıktı. İçerisinde 26 Türk vatandaşının da olduğu feribot, İyon Denizi’ndeki Korfu Adası yakınlarında seyrettiği sırada yanmaya başlarken, olayda şu ana kadar ölen olmadığı, hafif yaralı üç kişinin de tedavi altına alındığı aktarıldı.

Yolcuların tahliyesi için başlatılan kurtarma operasyonuna en az 3 sahil güvenlik gemisinin katıldığı belirtildi. Cankurtaran botlarıyla tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın ise Korfu’ya götürüldüğü bildirildi.

UZUN SÜRE YARDIM GELMEDİ

Yunan Devlet Ajansı AMNA, 11 yolcunun kayıp olduğunu duyurdu. Feribotta mahsur kaldığı tespit edilen iki kişiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Kurtarılan Türk yolculardan Fahri Özgen, “Yangın büyük paniğe neden oldu. 2-3 saat yardım gelmedi. Dumandan nefes alamaz hale geldik, denize atlayanlar oldu” ifadelerini kullandı. İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı, feribotun Arnavutluk sularına doğru sürüklendiğini ve devriye uçağıyla anbean takip edildiğini bildirdi.

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