Alarm durumuna geçtiler

26 Temmuz’da ordunun yönetime el koymasının ardından Nijer ile Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) arasındaki gerginlik sürerken, olası bir askeri müdahale ihtimali sebebiyle Nijer’de yüksek alarm durumuna geçildi. Birlik içindeki en güçlü ülke Nijerya’nın Devlet Başkanı olan, aynı zamanda ECOWAS Dönem Başkanlığı görevini de yürüten Bola Ahmed Tinubu’nun, savaşın ideal olmadığı ancak askeri müdahale dahil tüm seçeneklere hazır olduklarını vurgulaması, bir operasyon sinyali olarak algılandı. Tedbirleri artıran askeri yönetime ise halktan destek sürüyor. Hafta sonu binlerce kişi bir kez daha Niamey’de toplanarak cuntaya desteğini bildirdi. Öte yandan cunta yönetiminin savaş kışkırtıcılığında ön sırada yer alan Fransa’nın Nijer büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için verdiği süre de doldu.

Askeri seçeneği düşüneceğiz

ABD Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Phee ile başkent Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda görüşen Tinibu, kendileri için savaş senaryosunun ideal olmadığını ancak Nijer'in demokrasisini savunmanın önemli olduğunu belirtti. ECOWAS'ın diplomatik çözüm yollarını tüketmek istediğini vurgulayan Nijerya devlet başkanı, askeri müdahale de dahil tüm seçeneklere hazır olduklarını vurguladı.

Saldırı tehdidi artıyor

Tinibu’nun açıklamalarının ardından Nijer, olası ECOWAS askeri müdahalesine karşı en yüksek alarm durumuna geçti. Genelkurmay Başkanlığı, "Nijer'e karşı saldırı tehdidinin giderek arttığı" gerekçesiyle "olası bir sürprizden kaçınmak adına azami alarm durumuna" geçme kararı aldı. "Saldırı tehdidinin" kaynağı belirtilmese de ordunun bir süredir ECOWAS'ın olası askeri müdahalesine karşı hazırlandığı biliniyor.

Binlerce kişiden cuntaya destek

Artan ECOWAS tehdidine rağmen, Nijer'de askeri yönetime desteğini göstermek isteyen binlerce kişi, bir kez daha başkent Niamey'de toplandı. Sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla bir araya gelen Nijerliler, askeri yönetimin başa geçişinin 1. ayını kutlamak üzere ülkenin en büyük stadyumu General Seyni Kountche'yi doldurdu. Göstericiler, Nijer ve Rusya bayraklarının yanı sıra "Kahrolsun Fransa", "Kahrolsun ECOWAS", "Yaşasın CNSP" yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin bazı üyeleri de etkinlikte yer aldı.

Fransız elçi için süre doldu

Nijer yönetiminin, askeri darbenin yaşandığı ilk andan itibaren savaş kışkırtıcılığına soyunan Fransa’ya karşı hamleleri de sürüyor. Askeri cuntanın, cuma gecesi Fransa’nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte’ye ülkeyi terk etmesi için için verdiği 48 saatlik süre sona erdi. Nijer Dışişleri Bakanlığı; bazı medya kuruluşlarında yer alan, Almanya, ABD ve Nijerya'nın Niamey büyükelçilerine de ülkeden ayrılmaları için 48 saat süre verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu.











