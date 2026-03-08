Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Aliyev ve Macron İran'ın Nahçıvan'a İHA saldırısını görüştü

Aliyev ve Macron İran'ın Nahçıvan'a İHA saldırısını görüştü

18:518/03/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran tarafından Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne düzenlenen İHA saldırılarını görüştü. Görüşmede bölgesel güvenlik ve ikili ilişkilerin canlandırılması konuları ele alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i telefonla arayan Macron, İran'ın Azerbaycan'a yönelik hava saldırısı nedeniyle ülkesinin Azerbaycan ile dayanışma içinde olduğunu ve destek verdiğini ifade etti.

Macron ayrıca, İran'daki Fransız vatandaşlarının Azerbaycan üzerinden tahliye edilmesi için sağlanan imkanlardan dolayı Aliyev'e teşekkür etti.

Aliyev de telefon görüşmesi ve gösterilen dayanışma dolayısıyla Macron'a teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca Güney Kafkasya'da barışın güçlendirilmesi ile Azerbaycan-Fransa ikili ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu ve işbirliğinin geleceğine dair konular ele alındı.


Nahçıvan'a İHA saldırısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 5 Mart'ta İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları
"terör eylemi"
olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla
"bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını"
iddia etmişti.


#Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
#Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
#Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Temettü takvimi Mart 2026: Hangi hisseler kâr payı verecek? Borsa İstanbul’da kâr payı dağıtacak 11 şirket