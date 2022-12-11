Dünya Almanyada İmparatorluk Vatandaşlarının sayısı 23 bine yükseldi
AVRUPA

Almanya’da 'İmparatorluk Vatandaşları'nın sayısı 23 bine yükseldi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya Federal Cumhuriyeti'ni tanımayan ve kendilerini “İmparatorluk Vatandaşları” (Reichsbürger) olarak tanımlanan kişilerin sayısının 23 bine yükseldiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Almanya’da İmparatorluk Vatandaşlarının sayısı 23 bine yükseldi
Almanya’da "İmparatorluk Vatandaşları"nın sayısı 23 bine yükseldi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya Federal Cumhuriyeti'ni tanımayan ve kendilerini “İmparatorluk Vatandaşları” (Reichsbürger) olarak tanımlanan kişilerin sayısının 23 bine yükseldiğini bildirdi.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya Federal Cumhuriyeti'ni tanımayan ve kendilerini “İmparatorluk Vatandaşları” (Reichsbürger) olarak tanımlanan kişilerin sayısının 23 bine yükseldiğini bildirdi.

Faeser, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, “İmparatorluk Vatandaşları”nın sayısının hızla arttığını belirtti.

“İmparatorluk Vatandaşları” sayısının 2022'de, bir önceki yıla göre 2 bin artarak 23 bine çıktığı bilgisini paylaşan Faeser, bunların yüzde 10’unun şiddet yanlısı olduğunu aktardı.

Bu oluşumun taraftarlarının kararlılıkla silahsızlandırılması gerektiğini vurgulayan Faeser, yakın zamanda silah yasasının sertleştirileceğini kaydetti.

Vergi ödemeyi reddediyorlar

Alman Polisi, 7 Aralık’ta bir grup imparatorluk vatandaşın operasyon düzenlemiş, aralarında eski asker, polis ve yargıcın bulunduğu 25 kişi, terör örgütü üyesi olmak ve silahlı darbe planlamak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İmparatorluk vatandaşları, Almanya Federal Cumhuriyeti'ni ve onun demokratik yapılarını tanımıyor.

Alman İmparatorluğu’nun varlığının devam ettiğini savunan bu kişiler, Almanya'nın “hala askeri işgal altında olduğuna” inanıyor.

Homojen olmayan ve içinde aşırı sağcıların da yer aldığı bu ideolojinin taraftarlarının bazıları Alman kurumlarını tanımadığı için vergi ödemeyi de reddediyor.

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