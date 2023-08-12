Almanya’da İslam düşmanı suçlar arttı

Söz konusu suçların büyük bölümü aşırı sağcılar tarafından işlendi.
Evangelische Pressedienst adlı medya kurumunun, Alman hükümetinin, Sol Partinin soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı habere göre, Almanya’da haziran sonuna kadar 258 İslam karşıtı suç kayda geçti. Bu sayı, 2022’in aynı döneminde 142 olarak tespit edildi.
Yılın ilk yarısında işlenen İslam düşmanı suçlar kapsamında yapılan saldırılarda 17 kişi yaralandı. Söz konusu suçların büyük bölümü aşırı sağcılar tarafından işlendi.
Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici de son dönemlerde camilere yönelik saldırıların yoğunlaşmasının kendilerini tedirgin ettiğini belirtmişti.