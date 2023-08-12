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Dünya

Almanya’da İslam düşmanı suçlar arttı

Almanya’da ocak-haziran döneminde 258 İslam düşmanı suçun işlendiği, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdiği bildirildi.

17:51 . 12/08/2023 Cumartesi
AA
Söz konusu suçların büyük bölümü aşırı sağcılar tarafından işlendi.

Söz konusu suçların büyük bölümü aşırı sağcılar tarafından işlendi.

Evangelische Pressedienst adlı medya kurumunun, Alman hükümetinin, Sol Partinin soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı habere göre, Almanya’da haziran sonuna kadar 258 İslam karşıtı suç kayda geçti. Bu sayı, 2022’in aynı döneminde 142 olarak tespit edildi.

Yılın ilk yarısında işlenen İslam düşmanı suçlar kapsamında yapılan saldırılarda 17 kişi yaralandı. Söz konusu suçların büyük bölümü aşırı sağcılar tarafından işlendi.

Merkezi Köln kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı Genel Başkan Kemal Ergün, yaptığı açıklamada, Almanya'da Müslümanların kurumlarına ve camilere yapılan saldırıların faillerinin ortaya çıkarılma oranının son derece düşük olduğunu vurgulayarak,
"Bu ciddi bir problem. Devletin güvenlik kurumlarının elde edilen her delili en ince ayrıntısına kadar inceleyip faillerini tespit etmesini bekliyoruz”
ifadesini kullanmıştı.

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici de son dönemlerde camilere yönelik saldırıların yoğunlaşmasının kendilerini tedirgin ettiğini belirtmişti.

#Almanya
#Kemal Ergün
#Burhan Kesici
1 saat önce
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