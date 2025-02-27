Almanya'dan Öcalan'ın çağrısına 'isimsiz' açıklama: Kullandıkları ifadeler dikkat çekti

Abdullah Öcalan'ın bugün PKK ve ona bağlı gruplara yaptığı silah bırakma ve PKK'yı dağıtma çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, on binlerce insanın hayatına mal olan ve on yıllardır devam eden terör, şiddet ve misilleme sarmalını kırmak için tarihi bir fırsattır.