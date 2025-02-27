Almanya'dan Öcalan'ın çağrısına 'isimsiz' açıklama: Kullandıkları ifadeler dikkat çekti

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yönelik çağrısının ülkelerinde memnuniyetle karşılandığını açıkladı.
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, örgüte silah bırakması ve lağvedilmesi yönünde çağrıda bulundu. Öcalan'ın bu çağrısına ilişkin Almanya'dan dikkat çeken ifadelerle açıklama yapıldı. Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada çağrının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan paylaşımda "intikam sarmalı" gibi bir ifade yer aldı.
Alman Dışişleri Bakanlığı
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teröristbaşı Abdullah Öcalan
'ın çağrısının ardından yazılı açıklama yaptı. İsmi verilmeyen “sözcü” olarak paylaşılan açıklamada çağrının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
İsimsiz yayınlanan açıklamada, "
Abdullah Öcalan'ın bugün PKK ve ona bağlı gruplara yaptığı silah bırakma ve PKK'yı dağıtma çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, on binlerce insanın hayatına mal olan ve on yıllardır devam eden terör, şiddet ve misilleme sarmalını kırmak için tarihi bir fırsattır.
” ifadesine yer verildi.
"Alman hükümeti elinden geleni yapmaya hazır"
"Alman hükümeti elinden geleni yapmaya hazır"
Alman Dışişleri Bakanlığı açıklaması, "
Şiddetin sona ermesi önemli bir ilk adımdır, ancak Türkiye halkı için sürdürülebilir bir çözüme giden yolda daha fazla adım atılması gerekmektedir.
Bu adımlar her şeyden önce Türkiye'deki Kürtlerin kültürel ve demokratik haklarına saygı gösterilmesini ve bunların güvence altına alınmasını içermektedir. Türk parlamentosu bu siyasi sürecin şekillendirilmesinde ve uzlaşmaya varılan çözümlerin yasalaştırılmasında merkezi bir rol oynamaktadır. Alman hükümeti olarak böyle bir süreci desteklemek için elimizden geleni yapmaya hazırız." sözleriyle son buldu.
"İntikam sarmalı" olarak yorumladılar
"İntikam sarmalı" olarak yorumladılar
Açıklamada kullanılan ifadeler dikkat çekerken Almanya’nın
Ankara Büyükelçiliği
’nden de sosyal medya paylaşımı geldi. Bu paylaşımda ise “
intikam sarmalı
” gibi bir ifade yer aldı.
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