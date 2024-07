Almanya'nın soykırım endüstrisi: İşgalcinin en büyük ikinci silah tedarikçisi

Alman hükümet üyeleri İsrail'e desteği sürekli vurgularken Almanya'nın verdiği silahlarla İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin ölümüne yol açtığı eleştirilerine ise kulak tıkıyor. Başbakan Olaf Scholz İsrail'i insani ilkelere sahip demokratik bir devlet olarak tanımlayarak, "Dayanışmamız kelimelerle sınırlı değil. Başbakan Netanyahu'dan yakın temas halinde kalmasını ve her türlü destek ihtiyacını bize bildirmesini istedim. İsrail'den gelen diğer destek taleplerini de derhal inceleyecek ve yerine getireceğiz" demişti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da İsrail ziyareti sırasında, "İsrail'i ihtiyacı olan her şeyle destekleyeceğiz ve her şey, her şey demektir" ifadesini kullandı. Bearbock, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilimin ardından Lübnan'ı ziyaret eden ilk yabancı yetkili olarak Lübnan'daki tüm tarafları İsrail ile savaşmaları halinde felaketle tehdit etmişti.