Altın sandı meteor çıktı

Altın sandı meteor çıktı

04:001/12/2025, Pazartesi
1/12/2025, Pazartesi
4,6 milyar yıllık uzaydan gelen bu meteoritin aynı zamanda altından çok daha değerli olduğu ortaya çıktı.
4,6 milyar yıllık uzaydan gelen bu meteoritin aynı zamanda altından çok daha değerli olduğu ortaya çıktı.

Avustralya, Melbourne yakınlarındaki Maryborough Bölge Parkı'nda metal dedektörüyle dolaşan David Hole, sarı kil tabakasının içinden çıkan ağır, ilginç görünümlü taşı fark ettiği anda "Altın külçesi buldum" diye düşündü. Hole, taşın altın olup olmadığını görmek için onu kesmeye ve kırmaya çalışsa da başaramadı. Hole, üç yıl sonra taşı sırt çantasına koyup Melbourne Müzesi'ne götürdü. Müzedeki jeologlar Dermot Henry ve Bill Birch, taşı görünce şüphelendi. Henry, taşın yüzeyindeki erime izlerinin meteorların atmosfere giriş sırasında oluşan tipik izler olduğunu söyledi. Bu meteor, Victoria eyaletinde bulunan 17'nci meteor olma özelliği taşıdı. 4,6 milyar yıllık uzaydan gelen bu meteoritin aynı zamanda altından çok daha değerli olduğu ortaya çıktı.


