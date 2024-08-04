Amerikan basını duyurdu: ABD Ortadoğu'ya F-22 savaş uçağı filosunu gönderiyor

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarısında, "Lübnan'dan ayrılmak isteyenleri, uçuş hemen olmasa veya tercih ettikleri rota takip edilmese bile kendilerine uygun herhangi bir bileti almaya teşvik ediyoruz" ifadesini kullandı.