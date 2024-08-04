Terör devleti İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği kalleş suikastta Hamas lideri İsmail Haniye'yi şehit etti.
Yaşananlardan sonra İran, İsrail'e misilleme saldırısı yapacağı yönünde açıklamalarda bulundu.
Terör devletinin en büyük destekçisi ABD, İran'nın misilleme saldırı planlarına karşı İsrail'in savunmasını güçlendirmek üzere harekete geçti.
ABD Savunma Bakanlığı'nın gerilimin artmasının ardından İsrail'in savunmasına yardımcı olmak amacıyla ek savaş uçakları ve donanma savaş gemileri göndermesinin ardından gözler bölgeye çevrildi.
İsrail Ordu Radyosu, ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in İran kıyılarından sadece 10 km (6,2 mil) uzaklıktaki Hürmüz Boğazı'na ulaştığını bildirdi.
Amerikan basını duyurdu: ABD Ortadoğu'ya F-22 savaş uçağı filosunu gönderiyor
ABD merkezli yayın organı The New York Times'ta yer alan habere göre; ABD Savunma Bakanlığı, Ortadoğu'da yaşanan gerilimler nedeniyle bölgeye F-22 savaş uçağı filosunu gönderme kararı aldı.
F-22 uçağının özellikleri
F-22 Raptor, ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilen beşinci nesil bir hayalet savaş uçağıdır.
Hava üstünlüğü, kara saldırısı, elektronik harp ve sinyal istihbaratındaki yetenekleriyle öne çıkan uçak, yüksek hız ve çeviklik kabiliyetiyle biliniyor.
Süpersonik uçuş yapabilen uçağın hayalet özellikleri, düşman radarları tarafından tespit edilmesini zorlaştırıyor.