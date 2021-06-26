Amerikan ilaç devi Johnson&Johnson'a 'uyuşturucu' cezası: Milyonlarca insanı bağımlı hale getirdi

Başsavcılığın internet sayfasında yer alan basın açıklamada, JJ tarafından üretilen opioid madde içeren ilaçların insanlarda bağımlılık yapması ve ölümcül sonuçları olmasına karşın, bu konuda kullanıcılara yeterince bilgilendirme yapmadığı için 2019'da açılan davada firmanın bugün 230 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

"Milyonlarca insanı bağımlı hale getirdi"

New York Başsavcısı Letitia James, "Opioid salgını New York eyaletinde ve ülkenin geri kalanında sayısız insan üzerinde hasara yol açtı ve milyonlarca insanı tehlikeli ve ölümcül opioidlere bağımlı hale getirdi." ifadesine yer verdi.

JJ'nin opioid satışına New York başta olmak üzere tüm Amerika'da son vereceğinin belirtildiği açıklamada, "Eyaletimiz genelinde hayatını kaybeden veya opioid bağımlısı binlerce kişinin kayıplarını hiçbir zaman telafi etmeyecek olsa da bu fon gelecekteki yıkımları önlemek için kullanılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Başsavcı James'in opioid üreten diğer endüstri firmalarına karşı da açtığı davaların devam ettiği kaydedildi.

Firmanın ilk vukuatı değil

JJ'in, 1 Haziran'da bebek pudrasında kansere yol açan 'asbest' maddesini yıllarca bilinçli olarak kullanmasından dolayı aldığı 2,1 milyar dolarlık cezası, temyiz mahkemesince onaylanmıştı.

Pfizer ve Moderna ile birlikte JJ, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına onay alan ilaç firmaları arasında yer alıyor.

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