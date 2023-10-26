Arap ülkelerinden İsrail'e karşı bildiri: Gazze'de acilen ateşkes ilan edilsin

Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi’nde “insani ateşkes” ve insani yardımların güvenli geçişi çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti. Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia yaptığı açıklamada, ABD’nin karar tasarısında ateşkes çağrısı yapmadığını ve Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik saldırıları kınamadığı için sert bir şekilde eleştirdi. Nebenzya, "Bu son derece siyasallaştırılmış belgenin açıkça tek bir amacı var. Sivilleri kurtarmak değil, ABD’nin bölgedeki siyasi durumuna destek olmak" dedi. Daha sonra oylamaya sunulan Rusya'nın teklifi ise ABD ve İngiltere tarafından veto edildi.