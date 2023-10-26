Arap ülkelerinden İsrail'e karşı bildiri: Gazze'de acilen ateşkes ilan edilsin

İsrail, abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını 20'nci gününde sürdürüyor.
BMGK'ya çağrı: Acilen bölgeye girmek için çalışın
Açıklamaya imza atan ülkeler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), Gazze'de acil ve sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların engelsiz, hızlı, güvenli bir şekilde bölgeye girmesi için çalışmasını istedi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da yükselen tansiyondan da büyük endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma, Filistin yönetimini destekleme ve Filistin kurumları dahil olmak üzere Filistin halkına mali destek sağlama çağrısında bulunuldu.
BMGK'da ateşkes teklifleri ABD ile Rusya tarafından karşılıklı olarak veto edilmişti
BMGK'de dün, ABD ve Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sundukları iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edilmişti.