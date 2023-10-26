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Dünya

Arap ülkelerinden İsrail'e karşı bildiri: Gazze'de acilen ateşkes ilan edilsin

Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Fas, Gazze'de sivillerin öldürülmesini ve tehciri kınayarak, acil ateşkes ilan edilmesini istedi. Açıklamada, sivillerin öldürülmesi, "Filistin halkının topraklarından kitlesel tehciri, Filistin meselesinin tasfiyesi ve topyekun cezalandırma politikasının kınandığı" ifade edildi.

20:19 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 20:55 - 26/10/2023 Perşembe
AA
İsrail, abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını 20'nci gününde sürdürüyor.

İsrail, abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını 20'nci gününde sürdürüyor.

Söz konusu ülkelerin yaptığı ortak yazılı açıklama, Mısır Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan paylaşıldı. Açıklamada, sivillerin öldürülmesi,
"Filistin halkının topraklarından kitlesel tehciri, Filistin meselesinin tasfiyesi ve topyekun cezalandırma politikasının kınandığı
" ifade edildi.

BMGK'ya çağrı: Acilen bölgeye girmek için çalışın

Açıklamaya imza atan ülkeler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), Gazze'de acil ve sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların engelsiz, hızlı, güvenli bir şekilde bölgeye girmesi için çalışmasını istedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yükselen tansiyondan da büyük endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma, Filistin yönetimini destekleme ve Filistin kurumları dahil olmak üzere Filistin halkına mali destek sağlama çağrısında bulunuldu.

BMGK'da ateşkes teklifleri ABD ile Rusya tarafından karşılıklı olarak veto edilmişti

BMGK'de dün, ABD ve Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sundukları iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edilmişti.

ABD'nin veto edilen karar tasarısında
"Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği terör saldırıları şiddetle kınanırken"
ülkelerin meşru müdafaa hakkı bulunduğuna işaret edilmişti.
Rusya'nın reddedilen karar tasarısında ise
"Acilen kalıcı ve tüm tarafların saygı duyacağı bir insani ateşkes"
sağlanması çağrısı yapılmıştı.

Rusya ve Çin'den ABD'nin Gazze şeridi tasarısına veto: Son derece siyasallaştırılmış
Rusya ve Çin'den ABD'nin Gazze şeridi tasarısına veto: Son derece siyasallaştırılmış

Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi’nde “insani ateşkes” ve insani yardımların güvenli geçişi çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti. Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia yaptığı açıklamada, ABD’nin karar tasarısında ateşkes çağrısı yapmadığını ve Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik saldırıları kınamadığı için sert bir şekilde eleştirdi. Nebenzya, "Bu son derece siyasallaştırılmış belgenin açıkça tek bir amacı var. Sivilleri kurtarmak değil, ABD’nin bölgedeki siyasi durumuna destek olmak" dedi. Daha sonra oylamaya sunulan Rusya'nın teklifi ise ABD ve İngiltere tarafından veto edildi.


#İsrail
#Filistin
#Gazze
#BMGK
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