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Arnavutluk Başbakanı Rama Avrupa'nın Türkiye ve Orta Doğu'daki müttefiklere ihtiyacı olduğunu söyledi

Arnavutluk Başbakanı Rama Avrupa'nın Türkiye ve Orta Doğu'daki müttefiklere ihtiyacı olduğunu söyledi

08:4129/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
AA
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Arnavutluk Başbakanı Rama
Arnavutluk Başbakanı Rama

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Bugün Avrupa, Türkiye'ye ve diğer Orta Doğu müttefiklerine, Türkiye'nin ve söz konusu müttefiklerin Avrupa'ya ihtiyaç duyduğundan daha fazla ihtiyaç duyuyor." dedi.

Başbakan Rama tarafından başkent Tiran'daki Kongre Sarayı'nda düzenlenen iftara, üst düzey yetkililer, büyükelçiler ve ünlü isimler katıldı.


Rama, burada yaptığı konuşmada, geleneksel iftarların kendisine her zaman mutluluk verdiğini söyledi.


Ramazanın, insanlığın iyiliğine, iyiliğin zaferine ve hayatın olumlu akışına inancı güçlendirdiğini belirten Rama, davetlilere katılımları için teşekkür etti.


Rama, Avrupa'nın çok sayıda Müslüman vatandaşa ve ortağa ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.


Avrupa'nın uluslararası alanda toparlanmak, jeopolitik güvenliğini ve solmuş stratejik profilini güçlendirmek için bilgeliğin 5 temel direğine de ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Rama, "Bugün Avrupa, Türkiye'ye ve diğer Orta Doğu müttefiklerine, Türkiye'nin ve söz konusu müttefiklerin Avrupa'ya ihtiyaç duyduğundan daha fazla ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullandı.

#Arnavutluk
#Rama
#Orta Doğu
#Türkiye

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