Arnavutluk Başbakanı Rama Netanyahu ile görüştü: Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılabiliriz

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Başbakan Binyamin Netenyahu ile görüştü. Rama, gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'ye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılabileceklerini ifade etti.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Arnavut mevkidaşı Rama ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.
Rama, Arnavutluk kurumlarına yönelik 2024'te İran tarafından yapıldığını öne sürdüğü siber saldırılar sırasında İsrail'in verdiği desteğe de teşekkür etti.
İki ülke arasında ticaret, yatırım ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin genişletilmesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Rama, özellikle savunma sanayinde ortak üretimde yeni anlaşmalar yapılacağını ifade etti.
Tiran ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin güçlendiğini belirten Netanyahu, İsrail'den Arnavutluk'a giden turist sayısının yüzde 800 arttığını, bunun daha da artmasını beklediklerini söyledi.
Netanyahu ayrıca, İsrailli yatırımcıların Arnavutluk'ta önemli ekonomik fırsatlar gördüğünü ve Batı Kudüs'te Arnavutluk-İsrail Ticaret Odası'nın açılmasının ekonomik ilişkileri ileriye taşıyacağını kaydetti.
Uluslararası İstikrar Gücü, ABD'nin barış planı çerçevesinde güvenliği sağlamak üzere Gazze Şeridi'ne konuşlandırılacak.
Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ise ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers üstlenecek.