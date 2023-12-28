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Dünya

Orduya 'emir bekleyin' talimatı verdiler: Asya'da savaş çanları çalıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'yi kast ederek orduya düşmanın provokasyonlarına karşılık vermek için "emir beklememeleri" talimatını verdi.

15:11 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 15:12 - 28/12/2023 Perşembe
AA
Yoon Suk-yeol
Yoon Suk-yeol

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, sınır bölgesi Yeoncheon'da 5. Piyade Tümeni'ni ziyaret etti.


Yoon, yıl sonu ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Düşmanın provokasyon arzularını sahada ivedilikle yok etmeliyiz." dedi.


Kuzey Kore'nin siyasi amaçları doğrultusunda her zaman provokasyonda bulunabileceğine işaret eden Yoon,
"Kuzey Kore, anayasasında işgal ve nükleer kullanımını açıkça belirten tek ülkedir." i
fadesini kullandı.


"Talimat almadan karşılık verebilirsiniz"


Yoon, askerlere, düşmanın provokasyonlarına "talimat almadan" karşılık verebilecekleri mesajını ileterek, durumu sonrasında yetkililere bildirebileceklerini kaydetti.

25 Haziran 1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesi üzerine başlayan Kore Savaşı, 1953'te sona ermişti. ABD ise savaşın ardından Güney Kore'ye yaklaşık 28 bin 500 asker konuşlandırmıştı.




#Güney Kore
#Kuzey Kore
#Yoon Suk-yeol
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