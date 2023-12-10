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Dünya

Ateşkes için yürüdüler

Londra'da da 14 Ekim'den bu yana Filistin ile dayanışma için her cumartesi sokaklara çıkan on binlerce kişi 9'uncu kez bir araya geldi. İsrail vahşetine karşı dünyanın dört bir yanında gösteriler devam ediyor. ABD ve Japonya'nın başkentlerinde çok sayıda gösterici “Gazze’de soykırıma son verin”, "Özgür Filistin" sloganlarıyla ateşkes çağrısı yaptı.

04:00 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 01:02 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Dünyanın dört bir yanında İsrail’in Gazze’deki katliamlarına karşı gösteriler devam ediyor. Japonya’nın başkenti Tokyo’da da çok sayıda gösterici “Gazze’de soykırıma son verin”, “Özgür Filistin” sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. ABD’nin New York şehrinde de çok sayıda gösterici yürüyüş gerçekleştirirken, ABD yönetimine ateşkes çağrısı yaptı. İngiltere’nin başkenti Londra’da da, 14 Ekim’den bu yana Filistin ile dayanışma için her cumartesi sokaklara çıkan on binlerce kişi 9’uncu kez bir araya geldi. İngiltere Merkez Bankası ve finans kuruluşlarının bulunduğu kentin tarihi merkezi City’deki Bank bölgesinde toplananlar, Gazze’de kalıcı ateşkes talebini dile getirmek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) ateşkes talep edilen karar tasarısının kabul edilmemesini protesto etmek için parlamento binasına yürüdü.



#Protesto
#İsrail
#ABD
#Londra
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